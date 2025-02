Ospedaletti, al via i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico in Corso Marconi: investimento di oltre 600 mila euro

Nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori per il completamento della messa in sicurezza del plesso scolastico in Corso Marconi a Ospedaletti, lavori che si sono resi necessari a seguito dei danni subiti a causa degli eventi meteo risalenti alla fine del mese di novembre 2019.

L'intervento riguarda in particolare il consolidamento e rifacimento del muro a sud-ovest dell'edificio.

Ad aggiudicarsi questa tranche di lavori è stata la ditta De Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia per un importo totale di circa 635mila Euro, compresa Iva, oneri per la sicurezza e manodopera.

In totale, l'intervento sul muro dell'edificio scolastico ammonta a circa 905mila Euro, 270mila dei quali già anticipati dal Comune con procedura di 'somma urgenza'. La Regione Liguria è intervenuta con un contributo a copertura totale delle spese necessarie.

Il termine dell'intervento è previsto nell'estate 2025.