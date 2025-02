Il coro da oltre 150 milioni di visualizzazioni Filling The Music anima la città con un medley con i ritornelli delle canzoni vincitrici dal 1951 a oggi

In occasione del Festival di Sanremo 2025, Filling the Music, il coro pop che sta conquistando il web, celebrerà i 75 anni del Festival con un medley della durata di circa un’ora che riunisce i 75 ritornelli delle canzoni vincitrici del Festival dal 1951 a oggi.

Formato da bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, il gruppo si esibirà venerdì 14 febbraio e sabato 15 febbraio, in una serie di performance uniche, cantando a sorpresa per le vie del centro della città ligure e coinvolgendo il pubblico che affollerà le strade.

‹‹Sarà un viaggio di un’ora nel cuore della musica pop italiana – racconta la direttrice artistica Tamara Brenni – Un racconto emozionante dell’evoluzione, non solo della musica, ma anche della società. Nelle prove l’aspetto transgenerazionale è stato commovente. Vedere persone adulte o anziane che cantavano insieme al mio gruppo mi ha riempita di emozioni. Io e i miei bambini e i miei ragazzi siamo emozionati e felici per questa opportunità››.

Il progetto non si limiterà all’ambito musicale ma aggiungerà una forte connotazione intergenerazionale e sociale. Le prove del gruppo si terranno infatti a rotazione presso “Le sette Case per anziani” di Lugano Istituti Sociali, per regalare momenti di gioia e di condivisione agli ospiti. Il Touring Club Svizzero sostiene il progetto in qualità di Mobility Partner sponsorizzando il trasporto in autobus che porterà i giovani talenti dalla Svizzera alla Liguria.

Nato nel settembre del 2016, Filling the Music vuole valorizzare giovani cantanti attraverso la dimensione del coro e del gruppo eseguendo cover dei big della canzone. I giovanissimi artisti hanno collezionato oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 250.000 iscritti al loro canale. Tra i loro progetti più celebri spiccano le cover di brani come “Occidentali’s Karma” e “Volare”. Le loro cover hanno conquistato il pubblico e catturato l’attenzione di artisti di fama internazionale come Mahmood, Ligabue, Sean Paul, Gabbani, J-Ax, Ghali, Sergio Sylvestre, Vasco Rossi, Paola e Chiara, Alfa e Francesca Michielin. Filling the Music non è solo musica ma spirito di gruppo. Essere una vera squadra è l’aspetto che contraddistingue i 20 ragazzi del gruppo, capaci di emozionare attraverso la voce e il movimento unendo l’energia di un repertorio pop moderno a gesti coreografati. La direttrice artistica Tamara Brenni, e i suoi giovanissimi artisti, sono già stati invitati sulle principali emittenti locali ed estere, tra cui Rai1, Rai2, RaiGulp, Rai Yoyo, RSI, RTS, SRF, Dreamworks TV e Canale Italia.