Sanremo si prepara a un weekend festivaliero: arrivo di Carlo Conti, giovani talenti e l’attesa per 'Sarà Sanremo'

Sarà un fine settimana in chiave festivaliera, quello che la città di Sanremo si appresta a vivere. Con la presenza di moltissimi giovani partecipanti all’accademia-concorso organizzata dalla Sinfonica, già da alcuni giorni si inizia a respirare l’aria della kermesse canora che, archiviata la parentesi burocratica e legale, ormai è in rampa di lancio.

L’arrivo del direttore artistico Carlo Conti è atteso per il primo pomeriggio di venerdì. Un saluto al sindaco Mager ed all’assessore Sindoni e poi il presentatore del Festival si chiuderà nel ‘conclave’ del Palafiori, dove insieme alla commissione di Area Sanremo dovrà scegliere i due vincitori del concorso, da portare all’Ariston, a fine febbraio. E’ infatti il primo anno, come scritto nella manifestazione di interesse, che l’accademia matuziana garantisce due posti al Festival, che affiancheranno i due vincitori di ‘Sarà Sanremo’, per poi comporre la categoria ‘Nuove Proposte’.

Al termine del pomeriggio di ascolti, alle 18.30 è prevista la cerimonia di premiazione, nella sala ‘Narciso’ del Palafiori, anziché il solito Teatro dell’Opera del Casinò. Sala che, il giorno dopo alle 12.30, ospiterà anche la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’. Organizzata dalla Rai, vedrà nuovamente la presenza di Carlo Conti e dei dirigenti della tv di Stato, oltre che del sindaco Mager e dell’assessore Sindoni. Nel corso del pomeriggio, anche se deve ancora essere ufficializzato, dovrebbe svolgersi una piccola cerimonia in via Matteotti, per la posa della nuova ‘piastrella’ con l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Non è da escludere che, oltre agli esponenti del comune, possa essere presente pure Carlo Conti.

Durante la giornata di domenica, invece, inizieranno ad arrivare i 30 ‘Big’ del Festival di febbraio che, come ormai tradizione, saranno presenti a ‘Sarà Sanremo’. Saliranno sul palco e saranno presentati dal direttore artistico, nel corso dello show che vedrà i finalisti del concorso organizzato dalla Rai giocarsi i due posti al Festival.

Un weekend pre natalizio, quindi, che come sempre sarà l’antipasto della settimana festivaliera di febbraio e che vedrà alberghi e locali pieni, alla caccia di qualche ‘Vip’ o cantante che si presterà sicuramente a selfie ed autografi, visto che saremo ancora lontani dal ‘delirio’ che si respira durante la kermesse canora. Sanremo, dopo lo scorso fine settimana di festa, torna quindi a vivere un altro weekend ‘glamour’.