Area Sanremo, oggi ultimo giorno di audizioni: domani e sabato le finali. Dieci vincitori, due voleranno al Festival

Sanremo vive le ore decisive di Area Sanremo 2025. Oggi si chiude infatti la lunga maratona di audizioni che da giorni anima il Palafiori, mentre da domani si entrerà nella fase più attesa: le finali del 12 e 13 dicembre, da cui emergeranno i dieci vincitori ufficiali. Per due di loro, poi, si aprirà la strada verso il Festival della Canzone Italiana.

Dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio, la commissione artistica sta ascoltando gli ultimi candidati: un flusso continuo di giovani musicisti, autori e interpreti che si sono messi in gioco davanti alla giuria. Sono più di 500 gli iscritti dell’edizione 2025, un numero che conferma la crescita e l’attrattiva del concorso, sempre più punto di riferimento per la musica emergente italiana. Con la chiusura delle audizioni, l’attenzione si sposterà ora sulle due giornate finali. Saranno venti gli artisti che accederanno alla fase conclusiva del percorso. Da qui, la giuria tecnica proclamerà dieci vincitori: un traguardo che rappresenta già un riconoscimento di grande peso nel panorama musicale italiano.

Ma il passaggio decisivo arriverà subito dopo. La Commissione Musicale Rai, sulla base di valutazioni strettamente artistiche ed editoriali, sceglierà due nomi tra i dieci vincitori di Area Sanremo. Saranno loro a entrare nella categoria Nuove Proposte del Festival. Gli altri due posti disponibili per le Nuove Proposte verranno invece assegnati tramite Sanremo Giovani, che si concluderà domenica con la scelta dei finalisti che raggiungeranno il palco dell’Ariston. E quest’anno la corsa è particolarmente aperta.

I finalisti di Sanremo Giovani

Tra loro, alcuni nomi già forti e brani che hanno colpito la Commissione:

Nicolò Filippucci – Laguna

Cantautore umbro, già vincitore di Sanremo Giovani 2025 con una power ballad intensa e personale.

Seltsam – Scusa mamma

Un racconto urban intimo e generazionale, dedicato al rapporto madre-figlio e al passaggio all’età adulta.

Senza Cri – Spiagge

La cantautrice brindisina porta un brano introspettivo e malinconico, costruito su immagini estive e distanze emotive.

Angelica Bove – Mattone

Giovanissima cantante romana, già volto noto a X Factor: porta un brano potente e maturo, che le è valso la vittoria a Sanremo Giovani.

Sarà tra questi talenti – e tra i dieci vincitori di Area Sanremo – che nasceranno i quattro artisti pronti a salire sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte del 2026. Intanto, in città, l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni. Le audizioni hanno riempito Sanremo di musica, entusiasmo e giovani speranze: un assaggio di ciò che accadrà nei prossimi giorni, quando il Palafiori diventerà teatro delle scelte decisive. Per molti, una chance che può cambiare la vita.