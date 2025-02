Grande successo per il Galà del Festival di Sanremo News a Villa Noseda, Cucinotta "Sanremo è sempre nel mio cuore"

Ieri sera, la splendida cornice diha ospitato il prestigiosodi, un evento esclusivo che ha riunito artisti, imprenditori, stakeholder e personalità di spicco. La serata, caratterizzata da eleganza e raffinatezza, ha celebrato il fascino intramontabile della musica italiana e l’atmosfera unica delsotto l’egida del nostro gruppo editoriale. Tra gli ospiti d’onore spicca l’attrice e produttricela cui presenza ha conferito ulteriore prestigio alla serata. L'evento è stato un vero e proprio trionfo di emozioni e talento.– ha affermato –

Gli ospiti sono stati accolti con un aperitivo di benvenuto, seguito da una cena di gala curata dalla rinomata cucina di Villa Noseda, famosa per l’eccellenza nella proposta gastronomica e l’attenzione ai sapori autentici della tradizione ligure. Il menù, preparato da chef di alto livello, ha saputo esaltare i prodotti tipici del territorio, offrendo un’esperienza culinaria indimenticabile. Durante la cena, si sono susseguiti momenti di intrattenimento con performance musicali dal vivo. La serata è stata arricchita dalla consegna del prestigioso Premio AlpAzur, assegnato ad Antonio Parolini per il suo contributo di valore nel panorama imprenditoriale e sociale della Alpi del Mare.

Il clima di convivialità e passione ha reso il Galà un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Il Galà del Festival di Sanremo News a Villa Noseda si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione nel segno dell’amicizia e del networking imprenditoriale. La serata ha avuto come partner Acqua Lauretana, GM Grandi Auto di Sanremo e Yogurt Puro.