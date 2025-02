Brunori Sas al 75° Festival di Sanremo per “rappresentare una possibilità diversa”

Un Festival di Sanremo arrivato al momento giusto, dopo 16 anni di carriera e un lungo percorso in un mondo cantautorale troppo spesso lasciato ai margini.

Brunori Sas arriva al 75° Festival con un racconto intimo e personale. La sua “L’albero delle noci” racconta della nascita della figlia Fiammetta, ma, come ha detto lo stesso Dario Brunori in sala stampa all’Ariston, “parte da lei per parlare anche della Calabria e delle mie radici con luci e ombre”.

“Non sento responsabilità, ma una grande gioia - ha aggiunto in merito alla rappresentanza della sua Calabria - non sempre è scontato che ci sia una mobilitazione, non ho sentito bieco campanilismo ma senso di appartenenza e, volendo, un po’ di rivalsa dello stereotipo anche macchiettistico della Calabria”.

Per Brunori il Festival di Sanremo arriva dopo una carriera lontana dai riflettori del mainstream, ma al momento giusto: “Sono molto felice di essere arrivato qui dopo 16 anni di carriera perché penso che sia giusto anche rappresentare una possibilità diversa. È giusto che il Festival abbia anche una visione pluralistica, che ci siano più voci di tipo differente. È possibile fare un percorso con la classica gavetta anche per uno come me che anni fa non sarebbe stato pronto per questo contesto”.

Venerdì Brunori Sas porterà la cover di “L’anno che verrà” insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino. “Sono due delle migliori penne che ci siano in Italia - ha concluso - sono capaci di raccontare il presente in maniera molto contemporanea togliendo questa idea del cantautore come una cosa da museo”.