Bianca Balti racconta il suo Festival: “Oggi appartengo a questo palco. Sono qui per celebrare la vita”

“Questa serata vuole essere una celebrazione della vita. Voglio viverla così. Grazie, Carlo, grazie ai tuoi occhi sento che valgo e che oggi appartengo a questo palco.”

Bianca Balti non nasconde il profondo senso di gratitudine. Questa sera sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica per il secondo dei cinque appuntamenti della kermesse canora. La top model porterà sul palco dell’Ariston non solo la sua professionalità, ma anche una ventata di leggerezza e spensieratezza.

“Quando ho deciso di partecipare – racconta la quarantunenne – ho detto a Carlo che non sarei venuta a fare la malata di cancro. Sono qui in qualità di modella, sono una professionista.”

Fin da subito, Balti lascia intendere il clima di divertimento che vuole portare: “Farò competizione con Cristiano”, scherza, prima di aggiungere con sincerità: “Non è che non voglia raccontare il dolore. Ovunque ci giriamo, nel mondo vediamo sofferenza. Ma questa serata per me è una celebrazione della vita. Quando mi viene l’ansia, mi ripeto: ‘Sei venuta per divertirti’.”

A chi le chiede come la malattia abbia influenzato la sua carriera – Balti ha ricevuto una diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio (3C) nel settembre 2024 – la top model risponde con franchezza: “È stato riportato un mio post su Instagram che voleva essere positivo ma è stato travisato. Quando mi sono ammalata, diversi brand hanno smesso di chiamarmi. Forse pensavano di non disturbarmi, senza sapere che io mi sentissi già bene. Essere qui è la prova che mi vogliono ancora a lavorare. L’unico messaggio che voglio dare è: sono ancora qua.”

Infine, rivela un dettaglio divertente sulla serata precedente: “Ieri sera ho guardato il Festival, sono una super fan di Carlo e continuavo a mandargli messaggi per incoraggiarlo e fargli i complimenti... ma devo ammettere che mi sono addormentata e non ho visto le ultime due esibizioni!”