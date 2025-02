'Tra Marche e Liguria - l’unione fa il sapore': domani la degustazione dei prodotti tipici nel centro di Sanremo

Nell'ambito delle iniziative Le Marche al Villaggio del Festival di Sanremo, Confartigianato Marche e Confartigianato Imperia organizzano l'evento "Tra Marche e Liguria - l’unione fa il sapore", in programma giovedì alle 17 da 'Pasta Madre - Il Fornaio', in via Corradi 54 a Sanremo.

Durante l’incontro, il presidente provinciale dei panificatori Carlo Rovere presenterà due eccellenze della tradizione ligure: la focaccia e la sardenaira, raccontandone la storia e le caratteristiche. A queste specialità si affiancherà la presentazione di alcuni prodotti marchigiani d’eccellenza, tra cui il Ciauscolo IGP, il Tartufo di Acqualagna e il cioccolato "Le Cupole" di Loreto. Il percorso gastronomico sarà accompagnato dalla degustazione del tipico Vermentino ligure fornito dall'Azienda Agricola Calvini e da vini marchigiani, come il Verdicchio dei Castelli di Jesi e il Rosso Piceno DOC.

L’evento sarà un’occasione per scoprire e degustare i sapori autentici di due regioni unite dalla tradizione artigianale e gastronomica.