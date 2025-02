SANREMOSAREX 2025: esercitazione di fronte al pubblico della Guardia Costiera per i 160 anni del Corpo (Foto e video)

Sanremo ha assistito a una spettacolare dimostrazione operativa della Guardia Costiera con l’esercitazione di ricerca e soccorso “SANREMOSAREX 2025”, che si è svolta di fronte al Piazzale di Pian di Nave.

L’evento ha visto in azione la motovedetta d’altura CP 334, un battello veloce, una moto d’acqua e un elicottero AW139 della base aerea della Guardia Costiera di Sarzana. L’esercitazione ha permesso di testare e dimostrare le capacità operative del personale in scenari di emergenza marittima, offrendo al pubblico un’occasione unica per osservare da vicino le operazioni di soccorso. Tra i presenti anche i ragazzi di varie scuole del territorio, così da mostrare anche loro il delicato compito svolto dal corpo.

A questi mezzi si è unito poi l'elisoccorso, che ha mostrato il funzionamento delle operazioni di salvataggio con mezzi aerei, tramite l'utilizzo di verricello per soccorrere i naufraghi.

Inserita nelle celebrazioni per il 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, l’iniziativa ha riscosso grande interesse tra i presenti. Le diverse fasi dell’esercitazione sono state illustrate in diretta da un esperto della Guardia Costiera, che ha commentato l’intervento dal Piazzale di Pian di Nave.

Parallelamente, la Guardia Costiera ha presidiato il proprio stand informativo in Piazzale Vesco, dove numerosi visitatori hanno partecipato a un contest sulla sicurezza in mare, provato in realtà virtuale un’operazione di soccorso e scoperto le diverse figure professionali che operano all’interno del Corpo.

L’evento si è concluso con un bilancio più che positivo e gli applausi di tutti i presenti, con anche alcuni curiosi che si sono avvicinati per osservare, dimostrando ancora una volta l’importanza della preparazione e dell’efficacia dei mezzi e del personale della Guardia Costiera nelle operazioni di salvataggio in mare.