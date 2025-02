Sanremo: successo per la presentazione del libro di Ranucci, i ringraziamenti di presidente e soci del club Unesco matuziano

Il Presidente, Ing. Ciro Esse, e i soci del Club per l’UNESCO di Sanremo ODV ringraziano il Comune di Sanremo, ed in particolare l’Assessore alla cultura Avvocato Chicca Dedali, ed i componenti del CDA del Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, per la collaborazione offerta nel corso della presentazione del libro 'La scelta' del giornalista Sigfrido Ranucci, svoltasi in data 11 febbraio 2025 presso la Sala del Casinò.

"Un grazie sincero al musicista Carlo Ormea - si spiega nella nota - che ha eseguito con la fisarmonica musiche dei popoli del Mediterraneo, e ai soci del Club per l’UNESCO di Sanremo ODV: Gianfranco De Mori, che ha emozionato il pubblico presente attraverso l’interpretazione di brani e poesie attinenti al libro di Ranucci e l’Avvocato Ersilia Ferrante che ha condotto in maniera impeccabile l’intervista con l’autore.

Un ringraziamento speciale al folto ed attento pubblico presente nella sala del Casinò che ha assicurato il successo di un evento fortemente voluto dal Club per l’UNESCO di Sanremo ODV. Infine un grande grazie a Sigfrido Ranucci che ha accettato, senza esitazioni, l’invito da parte dell’associazione matuziana a presentare il suo libro e per il suo lodevole impegno nella difesa della libertà di informazione".