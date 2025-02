Sanremo, nuovi gilet airbag per la Polizia Locale: più sicurezza per i motociclisti in servizio (Foto e video)

Maggiore sicurezza per gli agenti della Polizia Locale di Sanremo, che da oggi potranno contare su due nuovi gilet dotati di airbag di ultima generazione. La nuova strumentazione, progettata per attivarsi non solo in caso di urto ma anche di caduta accidentale, sarà a disposizione dei due motociclisti in servizio nel corpo della Polizia Locale, garantendo una protezione avanzata durante le operazioni su strada.

Si tratta di un passo importante verso una maggiore tutela per gli agenti che quotidianamente lavorano sulla viabilità cittadina, spesso esposti a rischi dovuti al traffico intenso o a situazioni impreviste. Grazie alla tecnologia integrata nei nuovi gilet, in caso di impatto il sistema di airbag si gonfia automaticamente, riducendo il rischio di gravi conseguenze in caso di incidente.

La presentazione dell’airbag per i motociclisti è stato pure il momento per fare il punto della situazione per il lavoro della Municipale: “Il tempo non ci ha aiutato – ha detto il comandante Fulvio Asconio - con tante gente in città aumenta il traffico ed anche i nostri controlli per garantire la sicurezza delle persone. Le segnalazioni che ci arrivano sono diverse, tra conferimenti di rifiuti, attività rumorose ed i disagi derivanti dalle auto in divieto”.

Oltre ai due dispositivi destinati ai motociclisti della Polizia Locale, un terzo gilet airbag sarà utilizzato nell'ambito del progetto Guido bene, guido sicuro, iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Questo strumento innovativo sarà impiegato per dimostrazioni pratiche e attività educative, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi della guida e sull'importanza di adottare dispositivi di protezione efficace.

