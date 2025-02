Sanremo: alla scuola 'Montessori' sta nascendo il 'Murales della gentilezza' con l'ambasciatrice Anna Vitiello (Foto)

E’ in fase di realizzazione, all’interno del cortile della scuola Montessori a Sanremo, il ‘Murales della Gentilezza’, che ha visto protagonisti gli alunni del plesso scolastico, la sua referente Paola Revello, gli altri docenti ed Anna Vitiello, ambasciatrice della gentilezza per le terre vesuviane che, questa sera sarà intervistata a Casa Sanremo.

Anna Vitiello è stata accolta alla ‘Montessori’, che fa parte dell’istituto comprensivo ‘Sanremo Levante’, presieduto da Anna Maria Fogliarini. Cosa portano gli ambasciatori della gentilezza? Si tratta di un progetto che lancia un messaggio importante, soprattutto verso i giovani, e che ha l’ambizione di diventare europeo.

Non solo progetti teorici ma anche azioni concrete per mettere in atto la gentilezza per il bene della comunità. Ai bambini viene spiegato che non è solo il rispetto delle regole, ma anche accoglienza, inclusione, conoscenza del territorio ed il suo rispetto ma anche tolleranza e, soprattutto l’ascolto che oggi manca in molti.

Il progetto porta in Italia anche le panchine viola della gentilezza, spiegando questo valore necessario. “Dobbiamo fermarci un attimo – ha detto Anna Vitiello – e capire che questo è un valore portante di ognuno di noi. A ‘Casa Sanremo’ porteremo la nostra testimonianza per dare il valore a quello che si sta facendo. Murales della gentilezza stanno girando la penisola e, alla Montessori facciamo un passaggio del testimone, per un filo rosso che unisce tutti”.