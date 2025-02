Sanremo 2025: il programma di domani al Living Garden Hub, la nuova location che ospita eventi, talk e tanto altro

A pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò di Sanremo, in Via Giardini di Vittorio Veneto a Sanremo, il nuovo spazio LIVING GARDEN HUB ospita durante la settimana del Festival di Sanremo eventi, talk e tanto altro in un contesto esclusivo con terrazza sul mare ed è aperto dalla mattina alla sera per colazioni, pranzi, aperitivi e cene in un ambiente accogliente e rilassato.

Come ogni giorno, il Living Garden Hub domani, mercoledì 12 febbraio, apre le sue porte alle 9.30, dando il via a una giornata ricca di eventi e incontri dedicati alla cultura, alla musica e all’enogastronomia.

La mattinata si apre con una rassegna stampa sul Festival di Sanremo curata dai giornalisti di QN – Quotidiano Nazionale, seguita da un nuovo appuntamento del format Sicilia, che meraviglia! dedicato alla presentazione degli eventi targati Campisi Comunication e condotto da Giada Giacalone.

A mezzogiorno spazio alla comicità con lo stand-up comedian Antonio Panzica, seguito dalla presentazione dei vini Tenuta Randazzo e dal percorso enogastronomico Living Garden Food & Music (su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com).

Nel pomeriggio, l’appuntamento con Giulia Carla De Carlo per QN – Quotidiano Nazionale per vedrà protagonisti autori, scrittori e giovani musicisti, mentre alle 15.15 si discuterà di musica e impegno sociale nel talk “Arte e Diritti Umani”, con la partecipazione di Amnesty International Italia e Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato. Presenti all’incontro Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato e Presidente dell'Associazione Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato; Salvo Ruvolo, Presidente Associazione Musica e Cultura; Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Gianmarco Saurino, attore.

Alle 16.00 sarà presentato il libro “Quel fazzoletto color melanzana” di Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, mentre alle 17.30 gli artisti emergenti Niveo e Cosmonauti Borghesi si esibiranno in uno showcase.

La serata prosegue con la presentazione dell’evento A nome loro, dedicato alle vittime di mafia, con la direzione artistica di Sade Mangiaracina e la partecipazione di artisti come Dario Mangiaracina, Giuseppe Anastasi e Simona Molinari.

A seguire, un aperitivo con lo showcase di Gabriele Nobile anticiperà il percorso enogastronomico e la visione del Festival di Sanremo, concludendo un’intensa giornata all’insegna della cultura e della condivisione.

L’accesso alla visione del Festival è con consumazione: un’occasione per gustare ottimi piatti, bere vini d’eccellenza e godersi lo spettacolo in compagnia.

Di seguito il programma della giornata di domani, mercoledì 12 febbraio:

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub

ore 09.30 rassegna stampa, interviste e approfondimenti sul Festival di Sanremo con i giornalisti di QN.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

ore 11.00 il format Sicilia, che meraviglia! con la presentazione del palinsesto degli eventi di Campisi Comunication dei produttori Natale e Piero Campisi. Presenta Giada Giacalone.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

ore 12.00 il momento della stand up comedy con Antonio Panzica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 12.30 Presentazione vini Tenuta Randazzo

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 12.30 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com

ore 14.00 la scrittrice, regista, attrice e organizzatrice del Cantagiro Giulia Carla De Carlo intervista autori, scrittori e giovani musicisti per QN.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 15.15 talk dedicato alla musica e all'impegno sociale intitolato “Arte e Diritti Umani” con la presenza di Amnesty International Italia e Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato. Presenti all’incontro Luisa Impastato, nipote di Peppino e Presidente dell'Associazione Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato; Salvo Ruvolo, Presidente Associazione Musica e Cultura; Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia; Gianmarco Saurino, attore.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 16.00 presentazione del libro (edito da Mondadori) “Quel fazzoletto color melanzana” dell’autrice Arianna Mortelliti, nipote del noto scrittore Andrea Camilleri, con la partecipazione di Antonio Panzica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 17.30 showcase degli artisti emergenti Niveo e Cosmonauti Borghesi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 18.15 presentazione dell’evento “A nome loro”, musiche e voci per le vittime di mafia con Sade Mangiaracina, direttrice artistica, Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, Giuseppe Anastasi e Simona Molinari, Flavio Leone.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ore 19.00 aperitivo con showcase dell’artista emergente Gabriele Nobile.