Ventimiglia, rinviato l'incontro con Guido Olimpio a "La stampa va in Biblioteca" (Foto)

Rinviato a data da destinarsi l'incontro con lo scrittore esperto di terrorismo internazionale, giornalista e corrispondente di guerra del Corriere Guido Olimpio previsto domani pomeriggio, il 12 febbraio, alla Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia.

L'ospite avrebbe dovuto raccontare la sua esperienza a "La stampa va in Biblioteca" ma a causa di un'indisposizione del relatore l'appuntamento è stato rimandato. La nuova data, presumibilmente, sarà a marzo.

Nato nel 1957, Guido Olimpio è giornalista professionista dal 1980. Dal 1980 ha lavorato alla redazione esteri de Il Tempo e, dal 1987, al Corriere della Sera come vice caposervizio esteri, quindi, come vice responsabile degli Esteri e del servizio Grandi cronache. Dal 1999 all’estate del 2003 è stato corrispondente per il Corriere della Sera da Israele. Si è occupato di terrorismo internazionale e Medio Oriente. Ha svolto numerosi servizi nella regione, a partire dalla guerra in Libano dell’82, e ha visitato la maggior parte dei paesi. Ha condotto ricerche estese sui kamikaze islamici, sulle loro famiglie, sui loro arruolatori. Si è interessato anche di questioni di intelligence e sicurezza. Nell’estate del 1996 è stato invitato a deporre a Washington davanti alla Task force sul terrorismo e sulle armi non convenzionali del Senato degli Stati Uniti sul tema: la rete qaedista, l’infiltrazione nei Balcani, l’attività dell’intelligence iraniano in Europa. È autore di numerosi saggi fra cui Wikithriller.