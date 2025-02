Vallebona: 'Dalla salute della terra alla salute dell'uomo', un incontro dell'Associazione Pedagogica Steineriana e Anfosso Agraria

L'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona e Anfosso Agraria hanno organizzano il terzo di 4 incontri intitolati 'Dalla salute della terra alla salute dell'uomo'. Un viaggio di 4 incontri, 1 per ogni stagione, alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale.



"Durante l'incontro del 22 febbraio - si spiega nel comunicato - interverrà Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante stellato Mirazur di Mentone. Si parlerà dell' importanza delle erbe spontanee e bioindicatrici; capiremo come aumentare la nostra produzione di ortaggi con le consociazioni e le rotazioni; affronteremo il mondo dei preparati Biodinamici e le caratteristiche dell'acqua come trasmettitore d'informazioni".



L'incontro si svolgerà dalle 17 alle 19 presso la Sala Polivalente di Vallebona. Non è necessario avere assistito ai precedenti eventi per partecipare a questo incontro. Gradita la prenotazione WhatsApp: 347 2496690 (Aurélie). Sarà richiesto un contributo di 10 euro destinato al sostegno delle attività dell'Associazione Pedagogia Steineriana di Vallebona.