Sanremo, a San Valentino l'inaugurazione del premio 'Donne d'amore'

Venerdì 14 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Sala Cavour del Grand Hotel Des Anglais in Sanremo (Salita Grand Albergo, 134), in concomitanza del giorno di S. Valentino e del Festival della Canzone Italiana, si terrà l’inaugurazione della XII Edizione di “Donne d'amore – Premio Internazionale dedicato all’Universo Femminile”, prodotto e organizzato dall’Associazione Naschira partner di Barrett International Group che, nell’anno Giubilare, darà risalto ad Artisti che si cimenteranno sul Tema “PELLEGRINI DI SPERANZA” e ad eccellenze Nazionali ed Internazionali che si sono distinte per attività a favore dei più fragili.

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Roma, Lunedì 16 Giugno 2025, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Le iscrizioni online al Premio nelle Sezioni : ARTE – TEATRO – CINEMA (Premio Speciale Raimondo Crociani per il Montaggio) – MUSICA STRUMENTALE – CANTO – VIDEOCLIP – TESTI DI CANZONI - MODA – POESIA – NARRATIVA – FOTOGRAFIA (Premio Speciale Luigi Giordani) – MAKE UP & HAIRSTYLING, DANZA (Coreografie Omaggio a “IL GATTOPARDO), partiranno il 16 Febbraio 2025.

PRIMO TERMINE di ISCRIZIONE 25 Marzo 2025 – ULTIMO TERMINE 25 Maggio 2025.

Interverranno alcuni degli Artisti vincitori del Premio : Maurizio Pirovano (Cantautore), Tiziana Scimone (Cantautrice) Berardino De Bari (Cantautore), Gabriele Saro (Musicista e Compositore), Thomas Prearo (Artista “Speciale”), Barbara Braghin (Modella Curvy ideatrice del Progetto “Mi stimo con stile”).

Testimonial del Progetto “LOVE – RESPECT – CARE”, dedicato a Donne in terapia Oncologica e promosso da Barrett International Group sarà Raffaella Parente (Cantautrice)

Ospite d’eccezione il Tenore Massimo Gentili Finalista “IO CANTO SENIOR” 2025.

Inoltre saranno presenti in qualità di Ospiti d’Onore il M° VINCE TEMPERA Premio Speciale Edizione 2024 e Presidente Giuria Premio per le Sezioni Canto, Musica Strumentale, Videoclip, e il M° ANGIOLINA MARCHESE Premio Speciale Edizione 2024, Presidente Giuria Sezione Arte (Pittura, Scultura, Disegno) e Presidente Associazione ARTGLOBAL.

Ingresso pubblico libero e gratuito, previa prenotazione tramite email ufficiale del PREMIO donnedamore@gmail.com