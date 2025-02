Questo fine settimana weekend romantico al Castello dei Doria Dolceacqua e al Giardini Botanici Hanbury

Questo fine settimana la Coop Omnia organizza un weekend romantico al Castello dei Doria Dolceacqua e al Giardini Botanici Hanbury.



· Giardino Botanici Hanbury

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio avrà luogo una visita guidata del parco diversa dal solito, dedicata agli inebrianti profumi e ai caratteristici colori delle piante esotiche che prosperano in un ambiente naturale unico e romantico. Solo per questa occasione sarà possibile accedere al palazzo e alle scenografiche terrazze che sono state protagoniste di un importante set cinematografico “Grace di Monaco” con Nicole Kidman. Sarà l’opportunità per scattare un selfie d’amore! Al termine della visita un aperitivo dedicato attenderà gli innamorati presso il punto di ristoro, posto sul livello del mare.

Ritrovo ore 10 all’ingresso del parco - Durata 1h30 - 20 euro a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e aperitivo. Prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 info@cooperativa-omnia.com (richiesto nr minimo partecipanti)



· Castello dei Doria Dolceacqua

Sabato 15 e Domenica 16. Appuntamento con la guida alle ore 11 che vi racconterà la storia del Castello, i legami tra Doria e Grimaldi e le vicende amorose dei tempi passati. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso l’Enoteca Regionale. Durata 45 minuti + aperitivo € 10 a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e aperitivo

Prenotazione obbligatoria al 337 1004228 castello@cooperativa-omnia.com