Papa Francesco, il messaggio del Santo Padre per la prima volta al Festival: “La musica strumento di pace”

“La musica è bellezza, è strumento di pace” così Papa Francesco in un messaggio video trasmesso in diretta dall’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025.

È la prima volta nella volta nella storia del Festival che il Santo Padre interviene durante l’evento canoro su invito del direttore artistico.

“La pace è una lingua che tutti i popoli parlano per raggiungere il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza. Penso a mia mamma che mi raccontava brani di opere liriche e dei messaggi che la musica può portare. Penso a tanti ai bambini che non possono cantare la vita, piangono e soffrono per le tante ingiustizie del mondo, per le guerre e i conflitti. Ricordiamo che la guerra è sempre una sconfitta. La pace è possibile. La musica può aprire il cuore all’armonia con un linguaggio comune facendosi impegnare per un mondo più giusto”.

Subito dopo l’intervento di Papa Francesco, il duo artistico israelo palestinese composto da Noa e Mira Awad si è esibito in una versione rivisitata di “Imagine” di John Lennon.

“Speriamo di festeggiare qui l’anno prossimo un vero accordo di pace” hanno commentato le due cantanti.