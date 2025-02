L'ironia e la leggerezza di Alessandro Cattelan al Dopo Festival: "Condurre Sanremo? Ne sarei onorato, ma non è la mia ossessione"

"Credo che nessuno andrà tenuto a bada" chiarisce subito Alessandro Cattelan, il conduttore del Dopo Festival 2025, in riferimento a chi in queste ore ha sollevato preoccupazione per la presenza di Selvaggia Lucarelli. "Faccio fatica a tenere a bada me stesso, figuriamoci qualcun altro. Selvaggia è una persona molto intelligente, anche quando non sono d'accordo con lei". Sottolineando l’importanza di creare un clima rilassato e scherzoso, Cattelan ha spiegato che il Dopo Festival non sarà un tribunale ma un luogo dove scaricare la tensione accumulata durante la serata. "Sarà come una bella chiacchierata con gli amici. Ci prendiamo in giro, ma sempre con leggerezza."

Quando è stato chiesto cosa significhi per lui essere a Sanremo, Cattelan ha risposto con il suo tipico tono umoristico: "Non c'ero mai stato perché per carattere non vado mai dove penso di non servire," racconta, spiegando che Sanremo sembra una città in fermento, paragonando l’atmosfera a quella di un mondiale di calcio. "È una figata," ha aggiunto. In merito all’ipotesi di condurre un giorno il Festival di Sanremo, Cattelan non ha escluso la possibilità: "Sanremo è chiaramente il programma televisivo più amato da questo Paese. Se dovesse capitare, sarei onorato, ma non è la mia ossessione. Quello che faccio già mi piace."

Riguardo al suo approccio alla conduzione, Alessandro ha parlato di come il Dopo Festival sia un habitat naturale per lui: "È la seconda serata, che è quello che più mi piace fare in televisione. Si possono dire cose che magari in prima serata non si possono dire, scherzare in maniera diversa." In risposta a chi gli chiedeva quali siano le sue aspettative, Cattelan ha espresso il desiderio di essere pienamente consapevole dell’esperienza, soprattutto per la finale di sabato: "Voglio assaporarmi il momento e avere un ricordo lucido fra dieci anni."

Infine, è emerso anche il lato sportivo del conduttore, che durante la settimana di Sanremo non ha rinunciato a giocare a calcio con la squadra della Sanremese. "Giocare a calcio durante Sanremo è meno pericoloso che fare le scale dell’Ariston," ha scherzato, confermando che tornerà a giocare giovedì.