Sanremo 2025, Carlo Conti presenta la scaletta della prima serata: apre Gaia, chiudono i The Kolors

“66 anni fa nasceva Topogigio. Ho fatto recapitare 20 kg di groviera come regalo per fargli i miei auguri” inizia così la conferenza stampa di Carlo Conti, con quel clima leggero che vuole mantenere per tutta la durata del Festival di Sanremo 2025.

Tutto è pronto per la prima punta che si svolgerà questa sera alle 20.40.

Ad accompagnare il direttore artistico saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici, mentre come ospiti ci saranno la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che canteranno Imagine e Jovanotti che come annunciato da Conti si esibirà in un “momento travolgente. Un medley che inizierà fuori dal Teatro e poi entrerà sul palco, faremo una chiacchierata e poi canterà il suo nuovo brano”.

Sta sera inizia anche il Dopofestival, con Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli e Anna dello Russo.

La scaletta di questa sera:

1. Gaia – Chiamo io chiami tu

2. Francesco Gabbani – Viva la vita

3. Rkomi – Il ritmo delle cose

4. Noemi – Se ti innamori muori

5. Irama – Lentamente

6. Coma_Cose – Cuoricini

7. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

8. Marcella Bella – Pelle diamante

9. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

10. Giorgia – La cura per me

11. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

12. Rose Villain – Fuorilegge

13. Olly – Balorda nostalgia

14. Elodie – Dimenticarsi alle 7

15. Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

16. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

17. Tony Effe – Damme ‘na mano

18. Serena Brancale – Anema e core

19. Brunori SAS – L'albero delle noci

20. Modà – Non ti dimentico

21. Clara – Febbre

22. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

23. Fedez – Battito

24. Bresh – La tana del granchio

25. Sarah Toscano – Amarcord

26. Joan Thiele – Eco

27. Rocco Hunt – Mille vot' ancora

28. Francesca Michielin – Fango in paradiso



29. The Kolors – Tu con chi fai l'amore?





Domani



Domani tra gli ospiti invece, Damiano David, i protagonisti di Peppino di Capri, Francesco del Gaudio e il giovanissimo Alessandro Gervasi, i protagonisti di Follemente e di Bel Canto.

Per Milano Cortina, sarà presente Carolina Kostner. Al Suzuki salirà sul palco Big Mama. Domani si svolgeranno anche le semifinali delle Nuove Proposte. La finale nella serata del giovedì.



Annunciato anche l'ospite a sorpresa della serata di giovedì 13 febbraio, Edoardo Bennato che si esibirà nella sua celebre Sono solo canzonette.