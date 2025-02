A Sanremo la quarta edizione del Festival della canzone cristiana, il Festival della missione umanitaria in Ucraina

La Quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2025 www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it si terrà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 2025, nello storico Teatro F.O.S. - Teatro della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi, a Sanremo, e sarà trasmessa in diretta nei giorni 14 e 15 febbraio 2025, dalle ore 14.30 alle ore 19.30, sul profilo Facebook de "La Luce di Maria" www.facebook.com/LaLucediMaria, sul canale YouTube de "La luce di Maria" www.youtube.com/@LaLucediMariaOfficial, sul profilo Facebook del Festival della Canzone Cristiana https://www.facebook.com/festivaldellacanzonecristianasanremo, sul canale Youtube Festival della Canzone Cristiana https://www.youtube.com/channel/UC5tdmTaAFe_37pzYDKQRRZw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0 e sul sito ufficiale del Festival della Canzone Cristiana https://www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it/, nonché su Rete Tv Italia visibile in tutto il Mondo su TIMVISION - AMAZON TV e APP e sul circuito televisivo Local TV - https://local-tv.it/,

visibile in tutto il Mondo su TIMVISION - AMAZON TV - ROKU - e APP.

e in diretta radiofonica su Radio Mater e Radio Amore.

Sul palco, a condurre il Festival, insieme al Direttore artistico Fabrizio Venturi, ci sarà Carmen Attardi, volto noto della televisione e conduttrice dell’emittente radiofonica siciliana Radio Amore.

Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, ha ottenuto un rilevante successo mediatico nazionale nelle tre precedenti edizioni del 2022 del 2023 e del 2024.

Per la sua quarta edizione ha ottenuto i patrocini delle più importanti istituzioni, tra cui quelli del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

"Il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Sant’Agostino scriveva che chi canta prega due volte e, convinti che il canto sia una preghiera di elevato vigore, ci prefiggiamo come obiettivo primario di innalzare una preghiera universale mediante il nostro Festival" ha affermato Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: "L'attuale edizione sarà all’insegna del Giubileo e del messaggio cristiano che essa promana, nonché del connubio tra la Christian Music Italiana con quella degli Stati Uniti dove essa è nata.

La Christian Music è in grado di instaurare un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio, che fa proprio il linguaggio più potente che Dio ha donato all'uomo, che è la musica. La Christian Music non ha niente di diverso dalla musica che si ascolta tutti i giorni nelle radio, la differenza non è nella musica delle canzoni, ma nei testi, che, in modo esplicito ed implicito, parlano di Dio.

Fabrizio Venturi ha voluto rimarcare la missione umanitaria in Ucraina del Festival della Canzone Cristiana, di cui i giornali italiani hanno poco parlato:

"Desidero ricordare a tutti che siamo stati, se non erro, l'unico Festival italiano che si è recato in Ucraina nel 2023, sotto le bombe russe. Infatti, la delegazione del Festival della Canzone Cristiana, composta dal sottoscritto e dal giornalista Biagio Maimone, ha partecipato, il 2 Giugno 2023, alla Festa della Repubblica italiana a Kiev, organizzata dall'Ambasciata d'Italia.

In quella occasione abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino visitando la città di Irpin che dista 7 chilometri da Kiev: città che è stata distrutta dagli attacchi delle forze russe.

Mi sono recato dal Sindaco Oleksandr Markushin esprimendogli la nostra solidarietà e la vicinanza per i cittadini di Irpin.

La nostra delegazione ha visitato, insieme alcuni Sindaci ucraini, l'Ospedale Pediatrico Kyiv Regional Children's Hospital.

Abbiamo voluto esprimere, nel corso della visita ai bambini ricoverati nella struttura ospedaliera, il nostro amore attraverso la canzone cristiana ed ho cantato loro la canzone 'Caro Padre', un inno alla fede, una preghiera cantata nello stile pop rock".

Di seguito i nomi dei concorrenti che saliranno sul Palco della quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana che si contenderanno i pregiati trofei creati dal famoso Maestro orafo Michele Affidato:

Tony Strano di Pozzuoli (NA), con la canzone "Vento";

Francesco Bartoletti di Rho (MI), con la canzone "Sei la mia roccia";



Gina Palmieri di Lesina (FG),

con la canzone "Rosa";



Giovanni Sisti di Roma, con la canzone "Le parole di Pietro";



Giuseppe Marchese di Biancavilla (CT), con la canzone "Preghiera";



Figli del padre di Vezzano sul Crostolo (RE), con la canzone "Le dieci vergini";



Gipsy Fiorucci di Città di Castello (PG), con la canzone "Regina del suo regno";



Gabylo di Casarza Ligure (GEO), con la canzone "Ho fede";



Baby Rush di Frascati (RM), con la canzone "Gesù";



Odissea di La Spezia (SP), con la canzone "C'è un tempo per amare";



Piero Chiappano di Gaggiano (MI), con la canzone "Una strada in mezzo al cielo";



Xada di Bressana Bottarone (PV), con la canzone "Fantasie";



Renato Belluccio di Capaccio Paestum (SA), con la canzone "La guerra è finita andiamo in pace";



Selmar di Pelago (FI), con la canzone "Tuo amore";



Gabry di Cavriago (RE), con la canzone "Quotidianità";



Marco Celauro di Agrigento (AG), con la canzone "Adoro te";



Raffaele Mario Arteca di Padula (SA), con la canzone "Core 'e mamma"