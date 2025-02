75° Festival di Sanremo, è il giorno del debutto: ecco il programma serata per serata

È il giorno del via. Il 75° Festival di Sanremo è pronto per iniziare e aprire una nuova era, dopo il quinquennio Amadeus.

Carlo Conti torna sul palco dell’Ariston dopo 2920 giorni di assenza e lancia una edizione 2025 all’insegna della tradizione, ma non priva di novità.

Ecco il programma serata per serata.

Prima serata - martedì 11 febbraio Il debutto. Tutti e 29 gli artisti in gara saliranno sul palco per presentare i loro brani. Sarà il primo assaggio dei brani che poi si riascolteranno per tutta la settimana. La votazione sarà affidata alla giuria della Sala Stampa, TV e Web, che inizierà a delineare una prima classifica provvisoria. La serata vedrà anche la presenza dei primi ospiti, tra cui Jovanotti, atteso con una performance inedita.

Seconda e terza serata - mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio Dopo il primo impatto, il Festival 2025 entra nel vivo. I 29 cantanti verranno divisi in due gruppi e si esibiranno in una delle due serate. Qui cambia il meccanismo di voto: entra in gioco il pubblico con il televoto, affiancato dalla giuria delle Radio. Il mix delle preferenze porterà a una nuova classifica parziale, che inizierà a dare indicazioni sui favoriti.

Quarta serata - venerdì 14 febbraio La serata più attesa dagli amanti della musica: quella delle cover. Gli artisti proporranno un brano italiano o internazionale, spesso in duetto con ospiti d’eccezione. Ma, per la prima volta, potranno duettare anche coppie di artisti in gara. Un viaggio nella storia della musica che ha sempre regalato momenti iconici. Il voto, affidato a tutte le giurie, non influirà direttamente sulla classifica generale.

Finale - sabato 15 febbraio L'ultima corsa. Tutti gli artisti tornano sul palco per un'ultima esibizione, decisiva per le sorti del Festival. Le votazioni delle serate precedenti verranno sommate ai nuovi voti della serata, dando forma alla classifica definitiva. I primi cinque artisti accederanno alla superfinale: a quel punto, il televoto, la sala stampa e le radio decreteranno il vincitore di Sanremo 2025.

La gara dei Giovani I finalisti della categoria Nuove Proposte si esibiranno nel corso delle prime serate, con una competizione parallela a quella dei Big. Le votazioni saranno affidate al televoto, alla sala stampa e alle radio. La finale della categoria Giovani è in programma durante la quarta serata, con l'incoronazione del vincitore

Gli ospiti e i co-conduttori Nella prima serata Carlo Conti sarà affiancato alla conduzione da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Sul palco tornerà Jovanotti, seguito dalla cantante israeliana Noa e dalla cantante palestinese Mira Awad che, insieme, canteranno “Imagine” di John Lennon. Sul palco di piazza Colombo salirà Raf. Mercoledì la co-conduzione sarà affidata a Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, l’ospite musicale sarà Damiano David. Annunciati anche Vittoria Puccini e il cast di “FolleMente”. Sul palco di piazza Colombo sarà il momento di Big Mama. Giovedì un tris femminile per la co-conduzione: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. A Iva Zanicchi andrà il premio Città di Sanremo, mentre l’esibizione internazionale porterà la firma dei Duran Duran. Sul palco dell’Ariston anche il cast di “Mare Fuori 5”. In piazza Colombo concerto di Ermal Meta. Venerdì alla co-conduzione l’inedita coppia formata da Mahmood e Geppi Cucciari. Sul Suzuki Stage, Benji&Fede. Per la serata finale i co-conduttori saranno Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, mentre ad Antonello Venditti andrà il Premio alla Carriera. Ospite all’Ariston anche l’attrice Valeria Scalera. Sul Suzuki stage salirà Tedua, mentre dalla Costa Toscana sarà trasmessa l’esibizione dei Planet Funk.

Gli artisti in gara al 75° Festival di Sanremo: Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori Sas “L'albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”, Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t'innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”, Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Serena Brancale “Anema e core”, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento “La mia parola”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore", Tony Effe “Damme 'na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.