Sanremo: il comprensivo 2 Cavour di ventimiglia al truck multimediale della Polizia ‘Una vita da social’

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Roverino dell’ IC 2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza, hanno partecipato all'iniziativa della Polizia di Stato per contrastare il cyberbullismo 'Una vita da social', iniziativa resa possibile grazie al Truck multimediale, posizionato in piazza Colombo in occasione del Festival di Sanremo. Il personale, con molta competenza e delicatezza, ha portato i ragazzi a riflettere sulle insidie dei social network, sulla necessità di non condividere, di 'interrompere' le catene che abbiano come oggetto video di altri, anzi di evitare l'omertà, il silenzio.

Il cyberbullismo è un attacco costante, più insidioso del bullismo, sono molestie continue, i molestatori si fanno forti di essere dietro un computer. Il cyberbullismo colpisce il 12% dei ragazzi, tanti quindi sono colpiti dalla ferocia online: 'Sta a voi fare la differenza' hanno esortato gli agenti.I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager, per tale motivo, si evince l’importanza delle attività di prevenzione; il cyberbullismo è un fenomeno che deve essere affrontato con una pluralità di interventi da parte di diversi organi istituzionali e la scuola ha trovato nella Polizia Postale e delle Comunicazioni un partner privilegiato con cui confrontarsi, coordinarsi ed affrontare le problematiche educative dei giovani in un’ottica multidisciplinare.

Durante l'incontro i ragazzi hanno ascoltato con molta attenzione le parole degli esperti della postale, hanno visto slide e brevi video; l'iniziativa è stata particolarmente educativa e formativa per gli alunni, anche considerando il fatto che l'Istituto Comprensivo n.2 Cavour di Ventimiglia ha stabilito di sviluppare progetti di 'Sicurezza in rete' rivolti essenzialmente ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado".