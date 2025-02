Sanremo, aperte le domande per gli abbonamenti per i mezzi pubblici da concedere gratuitamente alle persone disabili

Da oggi è possibile presentare la domanda per richiedere l'assegnazione per cittadini disabili di un abbonamento mensile al trasporto pubblico locale. L’iniziativa è nata dalla volontà dell’Amministrazione comunaledi allargare la forma di agevolazione per questa fascia della popolazione. Il progetto era stato al centro di uno specifico incontro a cui ha fatto seguito la presentazione di circa duecento firme di persone disabili e loro amici e familiari.

Possono richiedere l'abbonamento i cittadini con i seguenti requisiti:

· avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

· avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo alla data di chiusura del presente avviso;

· avere un’età compresa tra i 14 e i 64 anni;

· risultare l’attestazione ISEE ordinario 2025 in corso di validità del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro;

· avere il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74%e/o, in caso di minore, relativa certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92 (di allegare il certificato);

Le domande possono essere presentate entro il 20 febbraio. Gli abbonamenti concessi saranno emessi a partire dal mese successivo e verranno autonomamente rinnovati ogni mese. Una volta riconosciuto il beneficio, a seguito di comunicazione da parte degli uffici, sarà possibile ritirare l'abbonamento presso la sede RT in piazza Colombo presentando documento di identità.

“Essendo un bando sperimentale potranno esserci delle variazioni nei requisiti a seconda del numero di richieste pervenute: i cittadini interessati sono invitati, qualora rientrassero nelle casistiche di cui sopra, a tenere monitorato il bando” dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

La richiesta può essere presentata sul sito del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it, Servizi on line, Istanze on line, Apertura pratiche, Servizi sociali)

Dopo questa prima fase, per la quale sono previsti 100 abbonamenti, saranno attuate forme più strutturate tramite la Carta Europea della disabilità.