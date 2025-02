Nuovo cantiere a Vallecrosia, marciapiede dissestato sulla Romana: al via i lavori di rifacimento (Foto e video)

Nuovo cantiere a Vallecrosia. Sono iniziati ieri i lavori di rifacimento del marciapiede in via Romana, nel tratto che va dalla rotonda, all'incrocio con via Romana Traversa I, fino ai palazzi di fronte alla Tamoil.

"E' un lavoro che il Comune ha cominciato nel 2022 facendo il primo tratto lato fiume e ora prosegue secondo le tempistiche e le esigenze del condominio, che deve rifare gli scarichi. Il Comune, perciò, coglie l'occasione per rifare la pavimentazione del marciapiede visto che le piastrelle sono rovinate, ci sono avvallamenti pericolosi e le persone rischiano di scivolare" - fa sapere il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi - "Il privato si occuperà della demolizione, dei sottoservizi e preparerà il piano di posa per gli autobloccanti. Il totale dell'opera è di circa 70mila euro. Per questo intervento il Comune andrà a spendere 34mila euro, di cui 25mila euro derivano dall'avanzo di bilancio mentre 9mila euro dagli oneri. Continuano, perciò, i lavori secondo la programmazione, cerchiamo di rispettare i tempi previsti per completare le opere per le quali abbiamo già ottenuto i finanziamenti perché è giusto portarli a termine anche se a volte la burocrazia ci ostacola o rallenta".

Per consentire l'intervento in totale sicurezza vi sarà fino alle 24 del 13 marzo il divieto di sosta con rimozione forzata ed è stato previsto un passaggio alternativo per i pedoni. "Verranno tolte le aiuole e, ultimato il marciapiede, saranno posizionati dei vasi contenenti fiori" - sottolinea l'assessore Denis Perrone - "Il tempo previsto per la conclusione dei lavori è di circa 30 giorni, tempo permettendo".