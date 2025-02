Stefania Corso unica ligure nel team ufficiale di massaggiatori del Festival di Sanremo 2025

Stefania Corso, naturopata psicosomatica Riza e counselor, è titolare del Centro di Medicina Naturale AEquilibrium in via Roma 5 a Bordighera insieme al suo collega osteopata Francesco Reforzo.

Come unica selezionata in Liguria, Stefania Corso farà parte del team Dream Massage di Stefano Serra, spa manager e ideatore del Master “Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Sanremo 2025”.

Il team svolge da 10 anni trattamenti a cantanti , artisti, giornalisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella luxury spa Somnia Aura del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

Corso sarà di certo un fiore all’occhiello della squadra, forte di una pluriennale esperienza nel settore del benessere e della cura del corpo e della psiche.

Nel suo studio professionale AEquilibrium Stefania si prende cura della persona nella sua interezza a 360 gradi, attraverso un trattamento che considera non solo i sintomi fisici, ma anche gli aspetti emotivi che condizionano lo stato di salute, al fine di promuovere un processo di equilibrio e di benessere con un metodo di medicina naturale.

Trattamenti e pratiche disponibili nello studio:

Osteopatia

Valutazioni posturali

Naturopatia psicosomatica

Nutrizione e consulenze alimentari

Test sulle intolleranze e sovraccarico alimentare

Test genetico

Psicoalimentazione : per sviluppare un rapporto sano con il cibo e superare cattive abitudini alimentari legate a fattori emotivi

: per sviluppare un rapporto sano con il cibo e superare cattive abitudini alimentari legate a fattori emotivi Counseling : supporto per esplorare le emozioni, gestire lo stress e sviluppare strategie per affrontare problemi personali o relazionali

: supporto per esplorare le emozioni, gestire lo stress e sviluppare strategie per affrontare problemi personali o relazionali Floriterapia

Tecniche di rilassamento : per ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale

: per ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale Tecniche energetiche : come gli Access Bars , per rilasciare tensioni e condizionamenti

: come gli , per rilasciare tensioni e condizionamenti Massaggi

Linfodrenaggio Vodder

Con la sua passione e professionalità, Stefania è pronta a trasformare l’esperienza del Festival di Sanremo in un viaggio di relax e rinvigorimento fisico e mentale .

Per l’artista in cerca di un momento di calma prima di salire sul palco o semplicemente per godersi un attimo di tranquillità tra un’esibizione e l’altra, il massaggio di Stefania e dei suoi colleghi sarà un’esperienza davvero unica.

Stefania dichiara con entusiasmo: “Unisciti a noi per vivere un Sanremo non solo di musica, ma anche di Benessere .

Siamo pronti a vivere insieme un Sanremo 2025 indimenticabile, dove la musica incontra il relax!”

Per approfondimenti e informazioni visita il sito: Stefania Corso.