I protagonisti di Area Sanremo all’Opening del Suzuki Stage, il palco della città per il Festival 2025

Dopo quelle vissute durante l’Area Sanremo Music Week lo scorso novembre, i giovani talenti che hanno partecipato al concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo, si stanno preparando a vivere un’altra esperienza indimenticabile nella 'Città della Musica'. Sabato prossimo alle 18 Etra, Kimono, Crytical, Løvinne, Djomi e Cartpesta saranno i protagonisti dell’Opening del Suzuki Stage, il maestoso palco di piazza Colombo, che diventerà uno dei luoghi simbolo del 75° Festival di Sanremo.

La serata si aprirà con un’esibizione degli Urban Theory e sarà condotta da Jody Cecchetto e Mattia Stanga, scelti da Carlo Conti per presentare gli eventi del palco di Piazza Colombo per tutta la settimana del Festival. “Anche quest’anno grazie alla proficua collaborazione con Rai Pubblicità siamo felici di offrire ai vincitori di Area Sanremo 2024 la possibilità di esibirsi su un palco così importante nel cuore della città che li ha accolti per le audizioni. Tutti loro hanno dimostrato grande talento e determinazione nelle selezioni di novembre. Tra loro, Maria Tomba ha conquistato un posto per gareggiare nella categoria Nuove Proposte, reintrodotta quest’anno da Carlo Conti. Non vediamo l’ora di vederla sul palco dell’Ariston con la nostra orchestra!“, ha dichiarato Filippo Biolé, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

I sei artisti presenteranno sul Suzuki Stage il brano con cui hanno conquistato la commissione di Area Sanremo 2024, oltre ad alcuni inediti e cover di brani storici del Festival. Sotto i protagonisti.

ETRA

Etra scrive canzoni da sempre, un modo per far capire agli altri (e a se stesso) cosa gli passi realmente per la testa. Solo su Spotify conta più di 350.000 streams. Non smette mai di mettersi in gioco con nuovi stili (r`n`b, dance, indie) ed è sempre alla ricerca di novità e innovazione sia nei suoni, che nei testi. Il palco è la sua casa. Una disinvoltura conquistata grazie all’esperienza da intrattenitore sulle navi da crociera e ad un’agenda ricca di live. È stato ad un soffio da conquistare un posto al Festival 2025. Dopo la vittoria ad Area Sanremo 2024 è stato selezionato da Carlo Conti e dalla commissione RAI per partecipare - insieme a Maria Tomba - alla finale di Sanremo Giovani nel corso della quale sono stati scelti i 4 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte. Sabato sul Suzuki Stage canterà il suo inedito “Spazio tra le dita” e due cover: “Tu no” di Irama e “Tango” di Tananai in una versione in coppia con Løvinne.

LØVINNE

Løvinne, è un musicista e cantante bergamasca, classe 1999. Ha studiato presso il Conservatorio di Bergamo e da qualche anno lavora ad un suo progetto di inediti insieme ad un team di autori e ad un produttore della zona di Bergamo. Ha conquistato la commissione di Area Sanremo 2024 con “ICEBERG”, un brano nel quale forza e speranza riescono ad emergere in situazione difficile che sembra non dare scampo. Sabato proporrà il suo inedito e due cover: “La notte” di Arisa e “Tango” di Tananai in coppia con Etra.

CARTAPESTA

Carlo Banchelli in arte Cartapesta, classe 1998, conta oltre 6mila ascoltatori mensili su Spotify e una fanbase attiva e affezionata su TikTok dove condivide sprazzi di vita quotidiana e artistica. Laureato in comunicazione digitale è insegnante da quattro anni in una scuola elementare. Insegnamento, studio e lavoro sono legati dalla sua passione per la musica. Sabato proporrà il suo inedito “Lamponi” e due cover: “Destinazione paradiso” di Gianluca Grignani e “Sono solo parole” di Noemi.

DJOMI

Ventiduenne di Cervia, prima di vincere l’edizione 2024 di Area Sanremo, è stato vincitore del 65° Festival Di Castrocaro nel 2023, del Calabria Fest Tutta Italiana 2023, finalista del Premio Lunezia, vincitore del Tour Music Fest 2022 (categoria rapper) e del contest Reel Talk 2021. È abituato ai palchi importanti: ha aperto il concerto dei Nomadi in occasione della festa per i loro 60 anni di musica a Riccione e il concerto di Tormento all’Under Fest e il live di Davide Shorty assieme ad altri artisti all’ottava edizione di Under Fest (direzione artistica di Moder e Kenzie) e si è esibito al concerto del Primo Maggio a Roma nel 2021. Per l’esibizione di sabato ha scelto due inediti - “Se mi guardi” e “Uhlala” - un orginale remix di brani che hanno partecipato al Festival e un remix di “Beggin’”.

CRYTICAL

Francesco Paone, in arte Crytical, è un artista classe 2004 nato a Montesilvano. La sua carriera inizia prestissimo: a 17 anni diventa campione italiano di Freestyle vincendo il “Tecniche Perfette” in Piemonte e inizia ad essere notato da tutto il panorama internazionale. La sua notorietà cresce dopo la partecipazione alla “Scuola Di Maria De Filippi” nel corso della quale escono due inediti che ad oggi vantano milioni e milioni di streaming. Il suo talento conquista anche i “The Kolors” che lo chiamano ad aprire tutti i loro 45 concerti estivi. Il primo disco di inediti 'Solo Francesco' (2023) vanta più di 5 milioni di streaming e 4 posizionamenti fimi e airone. Lo scorso novembre, oltre ad essere stato tra i 10 vincitori di Area Sanremo 2024, ha vinto la speciale Targa Vittorio De Scalzi. Sul Suzuki Stage sabato presenterà un suo inedito - “Le mie parole sono armi” - e due cover: “Cenere” di Lazza e “Mai dire mai” di Willie Peyote.

KIMONO

Sofia Tornambene in arte KIMONO è una cantautrice nata a Civitanova Marche nel 2002. Nel 2019 - con il brano “A domani per sempre”, scritto a 14 anni - ha vinto la tredicesima edizione di XFactor (2019), ha firmato un contratto con Sony Music e si è trasferita a Milano. Ha al suo attivo numerosi singoli e importanti progetti artistici. Ha già messo in fila anche numerosi ricnoscimenti, tra i più recenti la vittoria alla 15° edizione del festival “NewYork Canta” a New York e, nel 2024, quella ad Area Sanremo. Sabato canterà tre suoi inediti “Fuori Tempo” (portato ad Area Sanremo), “Piena di sé” e “Leggera” e la cover di “La notte” di Arisa.

Prima dell’inizio del Festival spazio anche ad un momento speciale dedicato a Maria Tomba. La vincitrice della selezione di Area Sanremo 2024 che ha conquistato un posto per gareggiare nella categoria “Nuove Proposte”. Lunedì 10 febbraio alle 10:30, presso Casa Sanremo, riceverà il riconoscimento speciale Ligyes 2025, insieme alla possibilità di realizzare un videoclip con il supporto della Genova Liguria Film Commission. A consegnare il premio sarà Stefano Senardi, nella veste di direttore del Premio Alassio Musica per Ligyes. Presente anche Enza Dedali, Assessore alla Cultura e alla Sinfonica del Comune di Sanremo.

Dopo il Festival prenderà il via anche il percorso “Area Sanremo - Sinfonica Experience” che permetterà ad alcuni talenti che hanno partecipato all’ultima edizione del concorso, di prendere parte ad alcune produzioni estive della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il M° Giancarlo De Lorenzo racconta: “Lo scorso novembre, come attività collaterale alle audizioni di Area Sanremo, abbiamo offerto ai giovani artisti venuti in città l’occasione di essere ascoltati con attenzione da due grandi professionisti: il M° Valter Sivilotti e dalla vocal coach Franca Drioli. Sessioni di ascolto che si sono trasformate in veri e propri workshop che hanno spaziato dal lavoro sull’interpretazione agli aspetti legati alla composizione. In queste occasioni abbiamo individuare alcuni giovani artisti idonei a prendere parte ad un percorso gratuito finalizzato a preparare alcune produzioni della Fondazione. Un progetto nel segno dell’incontro tra generazioni e mondi diversi e di avvicinamento dei giovani al mondo dell’Orchestra Sinfonica”.