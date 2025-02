Festival, ecco il podio dei bookmakers

Tantissime certezze, diverse novità e solita, febbrile attesa per scoprire l’identità delle canzoni in gara. Il 75° Festival di Sanremo è ormai pronto a entusiasmare gli appassionati di musica italiana. Si parte l’11 febbraio 2025 al Teatro Ariston con Carlo Conti nuovo protagonista della kermesse, trenta artisti in gara e altrettante canzoni inedite, il ritorno delle Nuove proposte e alcune novità riguardanti la sezione delle cover.

La voglia di scoprire in anticipo il vincitore è già tanta e per questo cercheremo di darvi già qualche anticipazione sulla classifica finale basandoci sulle quote sul Festival di Sanremo 2025 confrontate dagli esperti di Superscommesse.it. Ecco allora il podio finale che potrebbe prendere forma nella lunghissima serata finale del 15 febbraio. Tra due big spunta un pretendente che si sta già facendo strada nel panorama musicale.

Giorgia: "La cura per me"

A lei non servono presentazioni. Dopo l'anniversario dei suoi trent'anni di carriera, torna a Sanremo una delle voci più amate della musica italiana. Giorgia si presenta sul palco dell’Ariston con una canzone scritta in collaborazione con Blanco e Michelangelo. “La cura per me” è “Un viaggio che parla di un sentimento molto profondo, che mette un po’ allo specchio e che fa riconoscere le fragilità della solitudine e della paura”, ha spiegato ai microfoni della stampa.

Nonostante fosse improbabile la sua partecipazione al Festival, quella di Giorgia si prospetta da subito come una delle canzoni favorite. Anche i bookies sottolineano lo spessore del testo e la validità musicale, confermando così il parere della critica. Con una quota che oscilla tra 3.50 e 4.50, “La cura per me” è il brano in gara con maggiori possibilità di vincere la Palma d’oro. Per Giorgia sarà la sesta partecipazione a Sanremo. Primo posto nel ‘95 con l’indimenticabile “Come saprei”.

Olly: "Balorda nostalgia"

Lui è Federico Olivieri, 23 anni. In arte Olly. Primi successi già dal 2019, poi nel 2021 inizia la scalata "Scuba Diving", "Un'altra volta" e "Fammi morire". E ancora: "A squarciagola", "Devastante" e "Ho voglia di te" insieme a Emma. Ma anche "Per due come noi" in collaborazione con Angelina Mango. Si presenta sul palco dell’Ariston con “Balorda nostalgia” e i bookies sono già dalla sua parte con quote estremamente favorevoli: 5.00, 5.50, 6.50. È la seconda volta per il cantautore genovese, che ha come modelli Vasco e De André.

Eloquente, il titolo del suo brano. È la “Nostalgia delle piccole cose, chiusa in un microcosmo da cui non si viene fuori”, un testo che offre una riflessione intensa e personale su un sentimento così comune nella quotidianità delle persone. Un racconto profondo, universale narrato con immagini evocative e accompagnato da una melodia che mescola caos e calore. Se quella di Al Bano e Romina era solo canaglia, quella di Federico è balorda. E siamo già ansiosi di scoprirla.

Elodie: “Dimenticarsi alle 7"

Per la critica musicale sarà un connubio ben dosato tra musica leggera e deep house. Per Elodie è addirittura una delle sue creature più amate, alla cui realizzazione ha partecipato direttamente, e non solo come interprete. Sembra esserne già molto fiera ma anche divertita, nonostante la malinconia che traspare dal testo. Alla sua quarta apparizione sul palco dell’Ariston in veste di cantante in gara, la 34enne romana è già in fibrillazione per svelare al grande pubblico un pezzo che racconta molto del suo carattere. Un pezzo in cui “C'è dramma e teatro: rispecchia la mia personalità”.

Sono passati otto anni dalla sua prima apparizione al Festival con “Tutta colpa mia”. È il 2017. Sul palco c’è Carlo Conti insieme a Maria de Filippi, madrina della cantante, ancora fresca di Amici. Il pezzo arriva ottavo alla serata finale. Nuova partecipazione nel 2020 con “Andromeda”, settima nella classifica della kermesse. Nel febbraio 2023 partecipa alla 73º Festival di Sanremo con “Due”, che si classifica nono al termine della manifestazione. Quest’anno Elodie ci riprova. Quote dei bookies comprese tra 11.00 e 16.00.