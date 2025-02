Sanremo: tra passeggiata Salvo D'Acquisto e Portosole circa 300 posti auto in più per la settimana del Festival

Circa 300 posti auto in più per la settimana del Festival, a disposizione di residenti, addetti ai lavori e turisti, a poche centinaia di metri dal centro di Sanremo. Sarà infatti aperto nei prossimi giorni un parcheggio straordinario sulla passeggiata Salvo D’Acquisto, già utilizzata durante le festività natalizie, che andrà quindi ad aumentare la disponibilità di posti auto in città durante il Festival della Canzone Italiana. Il parcheggio, per circa 100 posti tra l’ingresso della passeggiata lato ovest e l’intersezione con via Anselmi, sarà fruibile a pagamento tramite due colonnine ticket.

L’intervento si aggiunge infatti ai 200 posti che, su richiesta della stessa Amministrazione comunale, saranno ricavati a Portosole nell’area precedentemente occupata dal cantiere di demolizione del cosiddetto 'Ecomostro'. “Per la prima volta - dichiara il sindaco Alessandro Mager - Sanremo si prepara ad accogliere le persone che giungeranno in occasione del Festival, con due parcheggi straordinari per un totale di 300 posti auto. La città sarà quindi pronta, anche sotto il profilo della viabilità, a vivere l’evento più atteso dell’anno con una serie di soluzioni capaci di garantire un’agevole permanenza di tutti i turisti che, come ogni anno, verranno a vivere l’atmosfera di festa che si respira intorno alla kermesse canora”.

Al progetto hanno lavorato in collaborazione anche l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il consigliere Luca Marvaldi, la polizia municipale e gli uffici comunali competenti.