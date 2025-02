Sanremo si prepara al Festival: tra prove luci e scritte sui ledwall, il centro è quasi pronto (Foto)

A pochi giorni dall'inizio del 75° Festival di Sanremo , la città dei fiori prosegue senza sosta i lavori per accogliere al meglio artisti, ospiti e migliaia di fan. Il cuore pulsante dei preparativi è in piazza Colombo , dove il Suzuki Stage è ormai ultimato. Nella serata di ieri sono state effettuate anche le prove delle luci e dell'audio , mentre sul ledwall centrale del palco è comparsa la scritta Sanremo 2025 , a testimonianza dell'avvicinarsi dell'attesissimo evento.

Anche in piazza Borea d'Olmo , il cosiddetto vetro destinato ad ospitare le trasmissioni del Prima e Dopo Festival è ormai quasi pronto. I lavori che circondano la struttura stanno procedendo rapidamente, con l'installazione degli ultimi dettagli. Un ruolo centrale in questa cornice lo gioca il Green Enicarpet , il percorso che accompagnerà artisti e ospiti verso i principali eventi della settimana. Gli archi luminosi , già montati, hanno animato la serata di ieri con le prime suggestive prove di luci, creando un'atmosfera magica lungo il percorso.

Nelle scorse ore sono iniziati anche i lavori per allestire il box riservato a Rai Radio 2 presso OVS, situato a due passi dal Teatro Ariston . Si tratta di uno degli spazi più importanti per la radio ufficiale del Festival, dove si alterneranno speaker, ospiti speciali e collegamenti in diretta che racconteranno in tempo reale l'atmosfera della kermesse.

Come già raccontato, Sanremo è ormai interamente "vestita" per il Festival . Via Matteotti e le principali piazze del centro sono tappezzate di cartelloni pubblicitari che richiamano la kermesse. Anche davanti a Casa Sanremo , uno dei grandi ledwall sta trasmettendo in loop il momento in cui Carlo Conti , durante il TG1, ha svelato i nomi dei cantanti in gara per l'edizione 2025. Un'immagine iconica che contribuisce ad immergere la città nella magica atmosfera pre-festival.

Con il conto alla rovescia ormai avviato, i lavori sono agli sgoccioli e tutto lascia presagire che, ancora una volta, Sanremo si presenterà al meglio per regalare una settimana di musica, spettacolo ed emozioni indimenticabili.