Bordighera, le case dei mafiosi vanno alle donne vittime di violenza e agli enti sociali

La Giunta di Bordighera, nel corso della seduta del 4 febbraio scorso, ha deliberato di disporre l’assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica di un lotto di 17 immobili siti in strada Cornice dei Due Golfi che sono stati confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune. Con tale delibera è stato approvato nelle linee generali lo schema di bando di assegnazione in concessione a titolo gratuito ad associazioni ed enti operanti in ambito sociale e nel terzo settore, per il perseguimento di finalità sociali.

Sempre il 4 febbraio, la Giunta della città delle palme ha deliberato di destinare a “casa rifugio” di secondo livello, volta a ospitare a titolo gratuito le donne e i loro figli minori vittime di violenza che si sono allontanati per questioni di sicurezza dall’abitazione usuale, l’unità immobiliare ubicata in via Privata Torino, anch’essa confiscata alla criminalità organizzata e trasferita al patrimonio indisponibile del Comune. E’ stato inoltre approvato nelle linee generali l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse alla gestione dello stesso immobile.

Entrambe le delibere demandano all’Ufficio Patrimonio del Comune i conseguenti adempimenti, ivi compresa la trasmissione dei provvedimenti alla Prefettura d’Imperia a all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati al fine del monitoraggio previsto dalla normativa vigente.