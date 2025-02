Casa Sanremo Campus: un’opportunità unica offerta per la prima volta offerta agli artisti italiani

Gruppo Eventi ha deciso di investire in formazione e sviluppo con la GRUPPO EVENTI ACADEMY. Da quest’anno è nata l’esigenza di trasformare il Palafiori di Sanremo, sede storica di CASA SANREMO, in CASA SANREMO CAMPUS. Una visione nuova e originale, di costruzione e preparazione, che trasmette e coniuga dedizione e passione, talento e studio.

Dopo il grande successo di Casa Sanremo LiveBox e Casa Sanremo Performer, con l'esibizione di oltre 400 Artisti tra cantanti e strumentisti e oltre 1500 ballerini, i Direttori Artistici dei rispettivi Format CASA SANREMO LIVE BOX e CASA SANREMO PERFORMER dichiarano: “Il nostro desiderio è quello di far crescere sempre più Live Box e Performer, che ricordiamo non sono né Concorsi né Contest ma pure vetrine promozionali per Artisti e operatori professionisti dello Spettacolo. Siamo pronti a nuove sfide con Casa Sanremo Campus, con le Masterclass in Alta Formazione Artistica, non solo nell’ambito strettamente canoro e della danza ma anche nel campo della comunicazione e della promozione Mainstream. La grande opportunità è quella di dare spazio ai cantanti, ai danzatori e ai Performer. Importanti sono le Partnership con le Accademie di musica e danza, che non sono collaboratori, ma Professionalità attive e concrete di CASA SANREMO CAMPUS.”

Il Direttore Dipartimento Musica e Spettacolo è il M° Ciro Barbato; il Responsabile della Sezione Danza è il M° Ermanno Croce; la Responsabile della Sezione Comunicazione Web e discografia è la Dott.ssa Maria Puca.

Un plus importantissimo per gli studenti del Campus sarà la messa in onda delle lezioni tenute al PALAFIORI di SANREMO in una striscia quotidiana di oltre 30 minuti, con una puntata SPECIALE ogni Domenica di 90 minuti. Gli studenti di CASA SANREMO CAMPUS avranno quindi un’importante occasione di visibilità, utile per la loro carriera artistica.

A dare il placet e tutto il supporto organizzativo al progetto, con un’esperienza di ben 18 anni appena compiuti nella Città dei fiori con CASA SANREMO, è Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi e fondatore di Casa Sanremo, che dichiara: “Casa Sanremo Campus è un progetto innovativo perché rivoluziona il modo di fare formazione, cultura ed arte; è un’idea che anticipa i tempi in constante evoluzione; è un’iniziativa che asseconda le logiche attuali di mercato e soddisfa le richieste di settore. Abbiamo messo insieme il meglio delle figure professionali, scegliendo profili di alto livello anche internazionali; abbiamo prediletto in ogni scelta la qualità e non la quantità; abbiamo tessuto una rete che tocca le grandi Città ma si ramifica sul Territorio, a partire dai piccoli Centri. Il nostro è un lavoro di squadra testato nel tempo: ognuno di noi mette a disposizione competenze e dedizione, al servizio soprattutto dei più giovani che hanno bisogno di un orientamento concreto nel mondo del lavoro. L’obiettivo principale è garantire opportunità di sviluppo e di crescita per i nostri studenti. Grazie al grande successo dei Format Casa Sanremo Live Box e Casa Sanremo Performer, ho deciso di dare una possibilità di formarsi in modo altamente professionale anche a chi non ha disponibilità economiche: offriremo 300 Borse di studio da 1.000 euro ciascuna, per un totale di 300.000,00 Euro. Tali borse di studio potranno essere utilizzate in occasione del primo appuntamento formativo, previsto a fine Marzo 2025.”

Un’opportunità unica per gli Artisti italiani: mai, fino ad ora era stata data una possibilità così importante, sia in termini formativi che sostanziali, con un impegno economico di questa portata. Trecentomila Euro in borse di studio , segno del grande impegno del Consorzio Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo in favore del talento e dei giovani.

Le Borse di studio, che nascono con lo scopo di premiare il talento di cantanti e danzatori, saranno assegnate secondo queste modalità: •150 borse di studio del valore di €1000 ciascuna - sezione musica, assegnate dal Direttore Artistico Casa SANREMO LIVE BOX M° Ciro Barbato; • 150 borse di studio valore di €1000 ciascuna - sezione Danza”, assegnate dal Direttore artistico Casa SANREMO PERFORMER M° Ermanno Croce.

Maggiori info al sito ufficiale www.casasanremocampus.it