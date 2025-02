Festival di Sanremo: Carlo Conti oggi a pesca in mare e poi a pranzo con l'ex Sindaco Alberto Biancheri (Foto)

Giornata speciale, quella di oggi per Carlo Conti il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Un doppio appuntamento per lui, prima in barca sul mare di fronte a Sanremo e, quindi, una rimpatriata con l’ex Sindaco Alberto Biancheri, con il quale è rimasto un rapporto di stima ed amicizia.

Sveglia di buon ora per Conti che, insieme ad un suo assistente, è salito a bordo della barca da pesca di Maurizio Semeria e, insieme a Bruno Chiuso, è uscito dal porto per una battuta di pesca di fronte a Pian di Poma. Partenza alle 8, godendo di uno splendido sole e di una temperatura gradevolissima, per circa tre ore di relax, aria buona e tranquillità, in modo da ricaricare le batterie per il lavoro da dedicare alle prove, in questi giorni.

E’ stato ‘Sarà Sanremo’ a generare l’incontro e l’appuntamento in mare tra Conti ed il tecnico del Teatro dell’Opera, Bruno Chiuso: “Abbiamo parlato di pesca con Conti grazie ad un amico comune – ci ha detto – e ci siamo dati appuntamento al Festival per una ‘battuta’. E così è stato. Carlo è una persona davvero solare e alla mano e sono state tre ore davvero divertenti, insieme a lui”. L'uscita in mare ha visto imbracciare la canna da pesca anche da Carlo Conti ed è stata propedeutica anche alla cattura di un bel dentice oltre ad altri pesci che sono stati però rimessi in mare.

Per il presentatore toscano, al rientro in porto, c’è stato giusto il momento di una veloce doccia e poi è stato invitato dall’ex Sindaco, Alberto Biancheri, al nuovo ristorante di via Corradi ‘Barbarina’, gestito da Giulia Biancheri e Francesca Carini. “Con Carlo siamo rimasti in contatto da quando lui ha presentato il Festival tra il 2015 e il 2017 – ha detto l’ex primo cittadino matuziano - proprio all’inizio del mio primo mandato. Negli anni successivi abbiamo continuato a sentirci o massaggiarci e, quindi, nelle scorse settimane gli ho chiesto se aveva piacere di trascorrere qualche ora insieme. Visto che oggi era un po’ più libero l’ho invitato a pranzo. Con qualche specialità sanremasca ho ritrovato il solito Carlo Conti, disponibile e alla mano con tutti. Alla fine gli ho fatto il classico ‘in bocca al lupo’ per il Festival, anche se sono certo che non ne ha bisogno vista la sua grande professionalità”.

Una giornata davvero particolare per Carlo Conti che ora si ributta a capofitto nelle prove che anche oggi sono proseguite dalla mattinata. Per lui, ovviamente, c’è la preparazione delle cinque serate della prossima settimana, in attesa del ‘tritacarne’ in cui sarà sottoposto per offrire un grande spettacolo e per sopportare l’urto giornalistico, ormai classico per il Festival della Canzone.