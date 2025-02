Sanremo si veste di Festival: cartelloni in via Roma e sul Green Enicarpet, in piazza Colombo il Suzuki Stage è pronto al debutto (Foto)

Sanremo è ormai completamente avvolta dall’atmosfera del Festival della Canzone Italiana. In via Matteotti, il cuore pulsante della città dei fiori, i lavori per l’allestimento del Green Enicarpet stanno procedendo a vista d’occhio, trasformando la strada in un percorso scenografico che ospiterà artisti e personalità del mondo della musica. Da questa mattina, la struttura è stata arricchita dai cartelloni pubblicitari che colorano e danno un tocco finale a questo speciale cammino verde, tra i simboli della manifestazione, che arriva fino in piazza Borea d'Olmo.

I cartelloni non si fermano a via Matteotti: ne sono stati posizionati anche in via Roma e il prossimo step sarà la loro installazione in piazza Colombo, un altro luogo centrale del Festival. Proprio piazza Colombo sta vivendo una vera e propria metamorfosi. Il Suzuki Stage, che sarà uno dei protagonisti della settimana sanremese, è ormai pronto per il suo debutto, previsto per sabato 8 febbraio. Intorno a lui, però, i lavori proseguono incessantemente per garantire che tutto sia perfettamente operativo in vista delle esibizioni dal vivo. La piazza non sarà solo il palco di grandi performance, ma un vero punto di ritrovo per i fan e i turisti che, come ogni anno, accorrono numerosi per vivere l’emozione del Festival da vicino.

Tra le installazioni scenografiche e l’inevitabile fermento dei preparativi, Sanremo si sta già mostrando nella sua veste migliore. Il countdown è ormai agli sgoccioli, e la città è pronta a diventare, per una settimana, il centro dell’attenzione mediatica e musicale italiana, con un’esplosione di colori, suoni e spettacolo che solo il Festival sa regalare.