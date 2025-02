Bordighera, area cantiere: scattano i divieti di sosta e di transito in via Cadorna

Scattano il divieto di sosta, con rimozione forzata, e il divieto di transito in via Cadorna a Bordighera dal 18 al 21 febbraio per l'istallazione di un'area di cantiere.

Non si potrà, perciò, parcheggiare di fronte al numero civico 10 finno al 12 e non si potrà transitare lungo la via dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.