Si è svolto ieri, in frazione Monesi (nel comune di Triora), un addestramento della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Imperia, per la manovra di 'Svincolo seggiovia'.

Si tratta di una manovra che permette di raggiungere la seggiola di una seggiovia, in caso di guasto o arresto, per recuperare le persone e calarle in un luogo sicuro.