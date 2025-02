Inclusione socio-lavorativa : il progetto "Building for Inclusion", coordinato da S.E.I. C.P.T., conquista la vetta regionale nel bando "Abilità al Plurale 3"

Con un punteggio di 98 su 100, il progetto Building for Inclusion si è classificato al vertice della graduatoria regionale del bando Abilità al Plurale 3, promosso dalla Regione Liguria nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027 per l'inclusione sociale e lavorativa. Il progetto, guidato da S.E.I. – C.P.T., nasce con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di vulnerabilità (tra cui migranti, ex detenuti e persone marginalizzate) attraverso percorsi formativi specializzati nel settore edile.

L’iniziativa si avvale di una solida rete di partner, ognuno con un ruolo chiave per garantire il successo del progetto:

- S.E.I. – C.P.T. (capofila), che coordina il progetto, la formazione e i servizi per il lavoro;

- ANCE Servizi Imperia Srl , che facilita l’incontro tra imprese e partecipanti, offrendo opportunità occupazionali concrete;

- Jobel Società Cooperativa Sociale, che fornisce supporto all’integrazione sociale e all’accoglienza dei migranti;

- ⁠C.P.I.A. - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adult, che assicura la formazione linguistica, fondamentale per l’inserimento lavorativo.



Commenta il direttore di S.E.I. C.P.T. Francesco Castellaro:"Attraverso corsi di formazione tecnica e sicurezza sul lavoro, tirocini e work experience nelle aziende locali, il progetto Building for Inclusion mira a colmare la carenza di manodopera nel settore edile, offrendo al contempo una prospettiva di integrazione socio-lavorativa reale per le persone più vulnerabili. L’iniziativa si inserisce in una più ampia rete di sostegno che coinvolge enti pubblici, associazioni di categoria e imprese locali, creando un modello virtuoso di cooperazione tra settore pubblico e privato. Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenuto, che conferma la validità del nostro lavoro e di quello dei nostri partner per l’inclusione socio-lavorativa. Il nostro obiettivo è che il progetto Building for Inclusion generi risultati concreti, garantendo impatti significativi sul piano occupazionale e sociale per i destinatari e per il territorio".



Per maggiori informazioni sul progetto e sulle opportunità offerte: 📩 info@seicpt-imperia.it