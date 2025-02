Badalucco punta sulla cultura: approvata la partecipazione al bando per il Museo Archeologico “Mary Crowfoot”

Il Comune di Badalucco ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale del 14 gennaio 2025, la partecipazione al bando del Ministero della Cultura per il finanziamento di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. Il progetto presentato, denominato “Museo Archeologico Ligure Mary Crowfoot: dalla Preistoria al 3D”, mira a promuovere la digitalizzazione e la fruizione innovativa del patrimonio culturale locale.

L’iniziativa rientra nell’ambito del sub-investimento “Fruizione avanzata” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), componente “Turismo e Cultura 4.0”, e prevede l’erogazione di finanziamenti fino a 166.666 euro per ciascun progetto selezionato. Il Comune ha già predisposto e approvato tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando, affidando la responsabilità tecnica all’architetto Eliana Binon, responsabile dell’Ufficio Tecnico.

L’obiettivo del progetto è creare un’esperienza museale innovativa, che combina l’archeologia con le tecnologie digitali avanzate, rendendo il patrimonio culturale di Badalucco accessibile e coinvolgente per cittadini e turisti. Il museo intende valorizzare il sito archeologico della Tana di Bertrand, già al centro di precedenti iniziative culturali, grazie a fondi concessi dalla Compagnia di San Paolo e dalla Regione Liguria attraverso il bando F.U.N.T.

Il Comune ha sottolineato l’importanza strategica del progetto per lo sviluppo culturale e turistico del territorio, con il Sindaco Matteo Orengo che ha ricevuto mandato per la presentazione ufficiale della domanda. Il progetto si inserisce in un contesto di ampio respiro, che include la creazione di una rete di musei nella Bassa Valle Argentina.

I lavori per il progetto, finanziati con un cofinanziamento comunale di 30.000 euro e con contributi regionali, sono già avviati secondo il cronoprogramma approvato. La partecipazione al bando rappresenta un ulteriore passo avanti per l’implementazione del museo e il consolidamento di Badalucco come centro culturale di riferimento.