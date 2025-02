Sanremo: i ringraziamenti di una nostra lettrice ad Asl e militi per i soccorsi

Una nostra lettrice ha inoltrato alla nostra redazione una lettera, in cui ringrazia personale medico e paramedico locale per la solerzia nell'esercitare il proprio operato: "La signora G.O e i parenti desiderano ringraziare di cuore i paramedici della Misericordia di Sanremo, tutti i soccorritori del pronto soccorso, il personale medico e paramedico che, nella notte del 22/23, sono intervenuti solertemente, aiutando la signora in un momento brutto e difficilissimo. Ci spiace non poter nominare tutti, semplicemente perché sono stati tanti e tutti molto bravi.

Grazie per l’affabilità, la gentilezza e la serietà nel vostro lavoro; è anche grazie a voi se nostra madre è ancora qui tra noi.

Con infinita riconoscenza, la signora G.O e le figlie".