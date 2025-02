Riva Ligure: nuovo appuntamento con le 'Costellazioni familiari' di Noi4You tenuto dalla dottoressa Patrizia Sciolla

Continuano gli appuntamenti con le ‘Costellazioni familiari’, tenuti dalla Dr.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta familiare, dell’associazione Noi4You.

“Come l’innamoramento può raggiungere quella profondità ed evoluzione che lo trasformerà in amore durevole? Cosa può far sì che l’amore sopravviva al tempo e alle avversità? Attraverso le Costellazioni Familiari, la Dr.ssa Sciolla offrirà alcune interessanti risposte a queste e ad altre domande relative all’amore di coppia, partendo dall’osservazione fenomenologica delle situazioni problematiche e non.

Quando si parla di coppia, in realtà non è sufficiente guardare esclusivamente all’uomo e alla donna. Alle spalle della coppia ci sono le famiglie d’origine. Quando l’uomo e la donna si incontrano, fino ad un attimo prima sono appartenuti a due mondi molto diversi, sia dal punto di vista culturale che familiare. È chiaro che, per il buon andamento della coppia, ciascun partner deve rinunciare ad una parte dei valori che riteneva giusti e che appartenevano alla propria famiglia d’origine per includere i valori dell’altro. Eppure, entrambi i componenti della coppia spesso pretenderebbero di somigliarsi, vorrebbero che l’altro fosse lo specchio delle proprie aspettative, che si adattasse ad un modello idealizzato o inconsapevole. Uno dei fondamenti per una vita di coppia ‘sana’ è la capacità di riconoscersi diversi e di rispettare tale diversità. In questo modo, si ha la possibilità di entrare realmente in una relazione di coppia, dove l’amore profondo costituisce la base del legame, dove la coppia diventa creatrice, sostegno, evoluzione, libertà.

Durante la serata, la Dr.ssa Sciolla ci accompagnerà direttamente ad una costellazione vera con chi del pubblico desidera provare! Sarà dunque una serata emozionante e molto viva! Vi aspettiamo mercoledì 5 febbraio alle ore 21 presso il Nuovo Centro Anziani in Via Nino Bixio 11 a Riva Ligure”.



(la locandina in basso)