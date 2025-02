Sanremo: guasti e buio in molte zone della città, le proteste dei residenti di Valle Armea e strada Solaro Rapalin

Sono molti i sanremesi che, dopo il nostro articolo relativo alle diverse zone buie di Sanremo, ci hanno scritto per confermare le problematiche evidenziate.

Diversi i residenti di Valle Armea, dove ci sono parecchi lampioni spenti e da dove sono partite molte segnalazioni senza successivi interventi da parte di Dea Spa. “Nella nostra zona – ci hanno detto - è buio totale, tanto che al mattino presto e la sera uscendo da casa per andare a prendere la macchina dobbiamo farci luce con la torcia del telefono. E’ una vicenda assurda e ci chiediamo quanto dobbiamo ancora aspettare”.

Situazione analoga per quanto riguarda strada Solaro Rapalin. Nella zona del ristorante White Pony manca l’illuminazione per le tante lampadine bruciate e da tempo non sostituite. “Speriamo che il Comune provveda al più presto – dicono i residenti della zona - per una questione di pericolo per chi passeggia con il cane o altro”.