Badalucco: lavori straordinari all'ufficio postale che rimarrà chiuso nelle prossime settimane, un pulmino per Taggia

Da mercoledì scorso è chiuso per lavori l’ufficio postale di Badalucco, piccolo centro della Valle Argentina. Come per ogni paese dell’entroterra è un punto importante per tutti i residenti che devono spedire o ricevere la corrispondenza.

I lavori di manutenzione straordinaria costringeranno i residenti di Badalucco ad utilizzare gli uffici di Montalto Carpasio o di Taggia. Proprio per questo l’amministrazione comunale di Badalucco ha predisposto un pulmino di trasporto gratuito per i residenti, grazie all’accordo raggiunto con Ats 8 e Delta Mizar, attraverso l’attivazione di una corsa straordinaria del progetto ‘Cara e Munta’.

Il pulmino, proveniente da Triora, effettuerà al martedì (già dal prossimo 4 febbraio) una fermata intorno alle 9.40 con arrivo a Taggia verso le 10. Il ritorno a Badalucco è previsto per le 11.30.