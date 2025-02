Sanremo 2025, i Duran Duran tornano all’Ariston dopo 40 anni: ospiti internazionali nella serata del giovedì

Dopo 40 anni, i Duran Duran faranno il loro ritorno sul palco del Teatro Ariston. L’annuncio, atteso da giorni, è arrivato direttamente da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, durante il Tg1: "Questa straordinaria band, protagonista della musica di ieri, di oggi e di domani, sarà ospite graditissima nella serata di giovedì."

L’emozione è palpabile, e non solo per gli amanti del pop e del rock internazionale. I Duran Duran, icone musicali degli anni ’80 con successi intramontabili come Ordinary World, Hungry Like the Wolf e Save a Prayer, rappresentano molto più di un tuffo nostalgico nel passato. La loro capacità di reinventarsi negli anni li ha resi una presenza costante nelle classifiche mondiali, continuando a influenzare generazioni di artisti.

Il loro ritorno sul palco dell’Ariston, a distanza di quattro decenni dalla loro ultima apparizione sanremese, sarà uno dei momenti più attesi della kermesse. Carlo Conti non ha nascosto il suo entusiasmo, definendoli "una band senza tempo", in grado di parlare a diverse generazioni con la stessa intensità di quando, negli anni ’80, dominavano la scena musicale internazionale.

La serata del giovedì acquisterà così un respiro internazionale, grazie alla presenza di Simon Le Bon e compagni. Un’occasione per i fan italiani di rivivere dal vivo le emozioni di hit che hanno segnato un’epoca e, chissà, magari anche ascoltare i brani tratti dal loro ultimo album Danse Macabre, che ha confermato la loro attualità e versatilità artistica.