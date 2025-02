World Wetlands Day, visita guidata all'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia (Foto)

Visita guidata all'Oasi del Nervia, che si trova tra Camporosso Mare e Ventimiglia, in occasione del World Wetlands Day. L'appuntamento, proposto dall'associazione Natura Intemelia Aps, sarà domenica 2 febbraio alle 15 presso la spiaggia dell'Oasi del Nervia a Camporosso mare.

La Giornata mondiale delle zone umide quest'anno ha come tema "Valorizzare, proteggere, ispirare" con l'obiettivo di evidenziare il benessere umano che deriva dalle zone umide. "Le zone umide sono ecosistemi che svolgono funzioni vitali per l’ambiente e la società. Sono, infatti, grandi regolatori della risorsa acqua mitigando piene e alluvioni e stoccando acqua che può risultare vitale nei periodi siccitosi ma non solo. Grazie all'azione della vegetazione filtrano inquinanti e fissano nutrienti depurando l'acqua" - fa sapere Natura Intemelia - "Senza contare che, oltre ad ospitare una ricchissima biodiversità, sono strategiche per la lotta al cambiamento climatico dal momento che assorbono grandi quantità di anidride carbonica. In questa zona siamo fortunati. Ne abbiamo due a pochi chilometri di distanza: le foci del Roya e del Nervia. Circondate dal cemento e costantemente a rischio, sono baluardi importantissimi da difendere. Quindi, in occasione di questa importante ricorrenza abbiamo organizzato una visita guidata all'Oasi del Nervia, luogo per cui ci stiamo battendo instancabilmente da anni".

"Si consiglia di portare il binocolo o altri strumenti ottici ma, comunque, sarà messo un cannocchiale a disposizione di tutti i partecipanti" - dicono gli organizzatori - "La visita guidata sarà a offerta libera per supportare le nostre attività di tutela del territorio. Vi aspettiamo domenica, non mancate".