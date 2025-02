Bordighera: l'artista Pina Morlino dona alla città 'Balzi Rossi', dipinto esposto nel corso della mostra 'Elegie Cromatiche'

Questa mattina a Palazzo Garnier il Sindaco Vittorio Ingenito e l’Amministrazione hanno incontrato Pina Morlino per ringraziarla in via ufficiale del dono che l’artista ha offerto alla Città di Bordighera: 'Balzi Rossi', dipinto esposto nel corso della mostra 'Elegie Cromatiche' che si è tenuta tra fine novembre e dicembre 2024 all’ex Chiesa Anglicana.

“Esprimiamo, a nome dell’intera comunità di Bordighera, la nostra gratitudine a Pina Morlino per questo dono prezioso, che racchiude il talento e la sensibilità di un’artista di cui ammiriamo profondamente l’opera - commenta l’Amministrazione della città delle palme -. L’incontro è stato anche occasione per rinnovare la sincera stima per l’impegno continuo che Pina Morlino ha speso negli anni a favore della valorizzazione della cultura e della formazione”.