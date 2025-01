Bordighera: sabato presentazione del saggio di Manuele Scagliola sugli arredi della Parrocchiale

Appuntamento sabato prossimo alle 16, alla Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta, per la presentazione del saggio dedicato agli argenti, arredi e paramenti sacri della stessa Parrocchiale, uno degli ultimi saggi di Manuele Scagliola, brillante e già affermato studioso scomparso prematuramente nel 2023.

A fare gli onori di casa il parroco Don Luca Salomone, mentre la dott.ssa Valentina Silvia Zunino, Direttrice dell’Uffico Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, a sua volta studiosa di arredi liturgici, presenterà il saggio Antichi argenti e parati tessili nella Chiesa Parrocchiale di S.M. Maddalena di Bordighera. Introduce l’intervento la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, componente del Comitato di Redazione della Rivista Ligures, nel cui ultimo numero recentemente edito (il numero19) è pubblicato lo studio di Manuele Scagliola, al cui ricordo è dedicato l’incontro in programma per sabato.

Per l’occasione è stato stampato un estratto a parte a colori dell’articolo, che sarà possibile acquistare per sostenere il restauro in corso nella Parrocchiale, e saranno esposti alcuni degli argenti citati nel testo.