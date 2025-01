Ventimiglia: domani pomeriggio 'Open Day' all'Istituto Fermi Polo Montale, una opportunità da non perdere

Domani pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30, l'Istituto Fermi Polo Montale apre nuovamente le sue porte per un Open Day pensato per tutte le famiglie interessate a scoprire l'offerta formativa e le strutture dell'Istituto. A seguito della grande affluenza al precedente Open Day e della crescente richiesta da parte delle famiglie, l'Istituto ha deciso di offrire questa ulteriore occasione di incontro per presentare i suoi laboratori, le attività didattiche e rispondere a tutte le domande degli interessati.

Durante l'evento, i visitatori avranno la possibilità di esplorare i moderni laboratori didattici dell'Istituto, conoscere da vicino le metodologie educative adottate e confrontarsi con il personale docente. Un'occasione unica per entrare in contatto con il mondo scolastico dell'Istituto Fermi Polo Montale, che si distingue per l'innovazione, la qualità e la preparazione degli studenti in un ambiente stimolante. L'Istituto Fermi Polo Montale rappresenta un punto di riferimento per l'educazione nella zona, con una proposta formativa che coniuga tradizione e innovazione. L'Open Day è l'opportunità ideale per tutte le famiglie che desiderano informarsi in modo approfondito sul percorso educativo offerto e per visionare le strutture dove i ragazzi vivranno la loro esperienza scolastica.

Un aspetto particolarmente interessante dell'offerta formativa dell'Istituto Fermi Polo Montale è il percorso per il Diploma di Stato Commerciale Web Community Quadriennale. Si tratta di un indirizzo innovativo, pensato per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più digitale e connesso. Questo percorso consente agli studenti di acquisire competenze avanzate in ambito commerciale, con una forte integrazione delle tecnologie digitali e delle dinamiche di rete.

Il corso quadriennale di Web Community è stato studiato per formare figure professionali in grado di operare nel settore del commercio elettronico, delle strategie di marketing online e della gestione di piattaforme web. Gli studenti acquisiranno non solo solide basi teoriche in ambito economico e commerciale, ma anche competenze pratiche in ambito digitale, come la creazione di contenuti per il web, la gestione di community online e l'analisi dei dati relativi alle attività commerciali. La proposta formativa è particolarmente adatta per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nel settore del marketing digitale, del commercio elettronico, o nella gestione di servizi web, settori in costante crescita e sempre più strategici nell'economia globale.