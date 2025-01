Bollette pazze, ecco i nuovi orari dello sportello consumatori al Comune

Il Comune di Bordighera informa della variazione dell’orario di apertura dello sportello delle Associazioni dei consumatori per la bollettazione Rivieracqua (presso Palazzo Garnier, in via XX Settembre 32); a seguire, il nuovo calendario a partire da oggi.

· Ogni lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà presente Assoutenti Imperia. Per appuntamento, contattare i numeri 0183 086623 oppure 353 3717231 (anche con sms e whatsapp)

· Ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà presente Federconsumatori Imperia. Per appuntamento, contattare il numero 0183 558925

· Ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà presente Adoc Imperia. Per appuntamento, contattare il numero 379 2875098

Con l’occasione si ricorda che è consigliabile fissare un appuntamento ai recapiti specificati e che è necessario portare con sé fotocopia di carta d’identità, codice fiscale, bollette e altri eventuali documenti.