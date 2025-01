Ventimiglia, droga e tabacchi di contrabbando: la Polizia chiude negozio di alimentari

In seguito alle segnalazioni del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia, il Questore della provincia di Imperia Andrea Lo Iacono ha emesso un provvedimento di chiusura per cinque giorni, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di un “esercizio pubblico di vicinato” per la vendita di alimenti e bevande di Ventimiglia.

Durante alcuni controlli effettuati all’interno del locale infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico del titolare e di un dipendente dell’esercizio, confezioni di tabacco prive del contrassegno del Monopolio di Stato, degli stupefacenti del tipo cocaina e hashish, n. 2 bilancini di precisione, e alcune migliaia di euro in contanti. Inoltre, il titolare del locale era stato di recente denunciato dal Commissariato di P.S. per ricettazione di una bicicletta elettrica, che era stata oggetto di furto il giorno precedente.

Il provvedimento ex art. 100 Tulps assolve alla finalità di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto che l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici del privato.