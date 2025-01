Pellegrini di speranza, Vallecrosia ospita un incontro per ex allievi delle FMA (Foto)

Vallecrosia, in occasione del 'Giubileo 2025: Pellegrini di speranza', ospiterà un incontro per gli ex allievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice, amici e coloro che desiderano vedere le suore FMA. L'appuntamento sarà il 25 gennaio alle 15.30 all'oratorio Don Bosco.

"Sarà presente anche la presidente e parte del consiglio che desiderano salutare e trascorrere un pomeriggio insieme" - fanno sapere gli organizzatori.

"Verrà offerta un'ottima merenda" - dicono gli organizzatori - "Verrà, inoltre, consegnata la nuova card associativa e sarà possibile rinnovare l'adesione all'associazione o iscriversi".